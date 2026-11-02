Cómo surgió Data CP: en RDI se analizó la plataforma que permite observar cómo votan los legisladores en el Congreso

El licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Cerchia, pasó por Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, y se refirió a cómo conocer el desempeño de los diputados y senadores, qué proyectos presentan, qué dicen y cuánto viajan. Esta información ahora es más accesible gracias a Data CP, una plataforma desarrollada desde la carrera de Ciencia Política de la UBA.

Cerchia explicó que la plataforma nació de una necesidad concreta: facilitar el acceso a los datos sobre el funcionamiento del Congreso y permitir que la ciudadanía evalúe el desempeño de sus representantes. "La página se llama Data CP, este monitor de actividad del Congreso que largamos el mes pasado", detalló.

Data CP y el acceso a la información del Congreso

Según Cerchia, el problema no era la falta de información, sino la dificultad para encontrarla, relacionarla y comprenderla. "La información del Congreso es pública, está disponible en distintos sitios, pero está muy esparcida y es de difícil acceso", señaló.

Por eso, el equipo decidió reunir los registros y presentarlos de una manera más sencilla. "Decidimos juntar toda esa información, sistematizarla y visualizarla de una manera un poco más accesible para todo el público", explicó.

En ese sentido, remarcó una de las premisas centrales de la iniciativa: "Cada ciudadano debería poder consultar qué hizo el legislador, a qué votó y no alcanza con que la información pública sea, que esté disponible, que lo está, sino que también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable".

Cómo funciona Data CP y qué información ofrece sobre los legisladores

La plataforma organiza la actividad parlamentaria alrededor de cuatro preguntas fundamentales: cómo votó cada legislador, qué propuso, qué dijo y cuánto viajó. "Lo estructuramos en cuatro preguntas simples de cómo votó cada legislador, qué propuso, qué dijo y cuánto viajó", detalló Cerchia.

El objetivo es que cualquier persona pueda consultar rápidamente el comportamiento de sus representantes. Cerchia describió las dificultades que existían para acceder a esos registros: "Si uno quiere saber cómo votó tal legislador, tiene que ir a buscar un acta, después en otro sitio hay un buscador de proyectos y para los viajes, por ejemplo, suben un pdf por mes". Luego resumió: "Lo que viene a hacer este proyecto es saldar esa brecha de información".

La herramienta permite observar el desempeño de cada representante y consultar las votaciones más importantes de cada presidencia. "Si queremos ver cómo se comportó el legislador al que votamos, esto lo ofrece de manera muy rápida", afirmó.

De los datos electorales al monitoreo del Congreso: el origen del proyecto

Data CP nació en 2023 como una plataforma dedicada inicialmente a los datos electorales. La propuesta original también apuntaba a resolver la dispersión de información sobre elecciones, candidaturas y resultados: "Lo de Data CP surgió en 2023 como una plataforma de datos electorales, que también el concepto era el mismo, los datos de elecciones, de candidaturas, los resultados, estaban muy dispersos y lo que hicimos fue unificarlo y visualizarlo de una manera accesible".

El sitio reúne información histórica de los procesos electorales entre 2011 y 2023, con mapas, comparaciones y herramientas para explorar los resultados. Además, incorporó un asistente de inteligencia artificial para facilitar las consultas. "Le subimos un asistente de inteligencia artificial para que le puedas preguntar, para bajar aún más la barrera de acceso a los datos electorales, y ahora, aprovechando que no es un año electoral, a los datos legislativos también", explicó Cerchia.

El desarrollo comenzó bajo su responsabilidad y posteriormente se incorporó la carrera de Ciencia Política de la UBA. Entre los integrantes que acompañaron la iniciativa mencionó a Miguel de Luca, Nicolás Uribe, Inés Tula, Facundo Galván y Paula Bertino.

Cerchia destacó especialmente el aporte académico del equipo para traducir conceptos de la disciplina en indicadores comprensibles: "Es mucho más fácil armar este proyecto, más que nada ahora con lo del Congreso, poder conceptualizar, ver cómo bajar a tierra todos los conceptos de la ciencia política, indicadores".