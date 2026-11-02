Nuevo ranking de Senadores: cómo están los podios de arriba y de abajo, según la última encuesta

La consultora CB Global Data renovó en octubre su Ranking de senadores. En la cuenta entre la imagen positiva y la imagen negativa todos están por debajo de cero. Quien gana, entonces, es el que tiene la “mejor peor” valoración.

El mejor parado es un legislador con alto nivel de desconociminto, el 84%, un dato que quizá lo favorezca para elbalance. Los otros dos son senadores más conocidos.

Mientras tanto, los tres últimos de la lista son senadores muy conocidos y de permanente exposición pública.

El podio de arriba de los senadores

Con un -2 %, Guillermo Andrada, de Catamarca, es el senador con el puntaje "menos malo" en el diferencial. Andrada, referenciado en el gobernador Raúl Jalil, entró al Congreso como parte del Frente de Todos, pero hoy integra el bloque Convicción Federal, con un posicionamiento dialoguista respecto del gobierno nacional.

El "tema" con él es que sus números son muy acotados. Su imagen positiva es del 6,9% y la negativa del 8,9%, mientras más de 8 de cada 10 consultados no sabían o no contestaron sobre él.

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Distinto es el caso del segundo, el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora. La diferencia negativa para él es del 2,2% pero mucha más gente lo conoce. Su imagen positiva es del 33,9% y la negativa del 36,1%.

Ranking Senadores Oct 2026

El tercero, el correntino Carlos "Camau" Espínola está en el medio. Tiene 12,7% de positiva y 15,8% de negativa.

El podio de abajo

El podio de abajo entre los 72 senadores está integrado por tres dirigentes de alta exposición y nivel de conocimiento.

El jefe de los senadores del peronismo, José Mayans, tiene un 28,4% de diferencial negativo. La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, lo sigue de cerca con un 28,7%. Pero el de la exministra de Seguridad es un caso muy especial, porque se trata de la senadora más conocida de toda la lista. Solo un 1,5% no sabe o no contesta sobre ella, mientras que un 34,9% la valora positivamente y un 63,6%, negativamente.

Ranking Senadores Oct 2026

En el último lugar queda el chaqueño Jorge Capitanich, con un diferencial negativo de 29,5%, que surge de su 16,5% de imagen positiva y un 46,0% que lo valora negativamente.

En cuanto a la evolución respecto de la medición anterior, la senadora que más creció fue Beatriz Ávila, de Tucumán, con una suba de 6,2%. Sin embargo, aparece en la parte de abajo del lote del medio, con su -19,1%. Ávila responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, otro mandatario colaboracionista con el gobierno central.

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Mientras tanto, la senadora con mayor nivel de desconocimiento es Claudia López: un 91,6% responde que no sabe, o no contesta. Tiene lógica, porque se trata de la integrante más nueva de la Cámara Alta. La dirigente de La Libertad Avanza juró el último 29 de octubre para ocupar la banca que quedó vacante tras la muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto, ocurrida el 29 de septiembre.

Ficha técnica. Población objetivo: general + de 18 años. Ámbito: Argentina (encuesta nacional). Cuotas: sexo, nivel socioeconómico, franja etaria, geolocalización. Afijación: proporcional. Metodología: CB CAWI Research. Instrumento de recolección de información: cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa. Muestra:1151 casos. Error muestral: +/-2,9%. Nivel de confianza: 95%. Trabajo de campo: 21 al 25 de octubre.

LT