Disney+ sumó un clásico imperdible del cine de terror: la película perfecta para ver en Halloween

Con la llegada de Halloween este sábado, los fanáticos del terror comienzan a planificar la maratón de películas y series para ver durante la jornada. Recientemente, Disney+ incorporó un clásico para esta fecha, “Viernes 13”, que marcó un antes y después por establecer el estándar del género slasher.

Esta mítica historia cuenta con varias versiones audiovisuales producidas a lo largo de los años. A pesar de que la original vio la luz en 1980, en la plataforma de streaming se podrá encontrar el remake de 2009, que tomó elementos de terror típicos y los modernizó para captar a nuevas audiencias.

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Terror en Disney+: de qué trata Viernes 13

Un grupo de adultos jóvenes instaló una carpa cerca del campamento de verano abandonado, donde se dice que una serie de horripilantes asesinatos tuvieron lugar en 1980. El perpetrador era una madre afligida, enloquecida por el ahogamiento de su hijo, Jason, a quien ella creía que fue descuidado por los consejeros del campamento.

Jason Vorhees es considerado una leyenda en el cine de terror.

Según cuenta la leyenda, el último superviviente de los ataques decapitó a la mujer. Pero entonces Jason regresó, y ahora es un asesino vengativo e inexorable, empuñando ballestas, espadas, hachas y otros instrumentos afilados. La leyenda resulta terriblemente cierta, como estos campistas descubren rápidamente.

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Seis semanas después, el hermano de uno de esos campistas distribuye carteles de su hermana desaparecida. El policía cree que ella se fue con su novio; pero él sabe la verdad. El hermano se cruza con un tenso joven rico que está hospedando a su novia y amigos en la cabaña de sus padres. El hermano termina él mismo en la cabaña justo antes de que el atacante de su hermana los atropelle a todos.

Crystal Lake: la serie precuela del clásico que relata los orígenes de Jason

Además de la saga de películas clásica, recientemente se estrenó en HBO Max “Crystal Lake”, una serie precuela de “Viernes 13” que relata los acontecimientos previos al primer largometraje de la franquicia. La protagonista es la madre de Jason, Pamela Voorhees, quien es interpretada por Linda Cardellini.

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La serie mostrará cómo fue la infancia del legendario asesino y el duelo que atravesó su madre cuando se ahogó en el campamento. Dos desconocidos llegarán a su casa para intentar destapar su pasado, que develará quién es realmente la mujer y qué secretos oscuros oculta.

JSM