José Coronado protagonizará “Jotadé”, el nuevo thriller policial de Netflix

Netflix oficializó el inicio del rodaje de su nuevo thriller policial “Jotadé”, miniserie de alta intensidad que tendrá al destacado actor español José Coronado como uno de sus principales protagonistas. La superproducción basada en una de las novelas más conocidas del escritor Santiago Díaz, promete posicionarse entre las más vistas en Argentina y la región.

La trama se adentra en la historia de un subinspector de policía de origen gitano en la ciudad de Madrid que debe investigar un brutal homicidio relacionado a una peligrosa red criminal. La ficción apunta a la agilidad narrativa característica de las mejores producciones europeas de los últimos años.

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Aunque Netflix aún no confirmó la fecha exacta de su desembarco en la plataforma , el rodaje ya se encuentra en marcha y las primeras imágenes divulgadas por el gigante del streaming generaron una enorme expectativa en redes sociales y portales especializados de entretenimiento.

José Coronado protagonizará “Jotadé”, la nueva miniserie policial de Netflix

La Directora de Alianzas de Contenido y Estrategia de Lanzamientos de Netflix para Cono Sur, Marcela Citterio, afirmó: “Estamos convencidos de que la frescura de esta adaptación, sumada a una dirección experta en la acción y el misterio, convertirá a esta miniserie en uno de los grandes fenómenos globales de la plataforma”.

Desde la firma de producciones audiovisuales remarcaron la apuesta estratégica por continuar expandiendo el catálogo de thrillers de alta calidad, conectando relatos literarios locales con audiencias masivas en todo el mundo.

La combinación de una investigación a contrarreloj, giros dramáticos constantes y el peso interpretativo de figuras consolidadas asegura un producto pensado para maratonear.

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“El público de Netflix Argentina y de toda Latinoamérica mantiene una relación de fidelidad inquebrantable con el género policial y las grandes interpretaciones de figuras como José Coronado”, sostuvo Marcela Citterio.

José Coronado, el jefe de un clan mafioso en “Jotadé”

En este ambicioso proyecto, José Coronado interpretará a Hilario Garza, el jefe de un clan mafioso y antagonista, acompañado por un elenco de lujo: Isaac García en el rol principal, Aura Garrido como Lucía y Jaime Lorente en la piel de Tony Garza, además de la participación especial de Javier Gutiérrez.

El Vicepresidente de Contenidos Originales de Netflix para el mundo hispano,Francisco Ramos, expresó: “En Netflix buscamos constantemente aquellas historias con una voz propia, capaces de traspasar pantallas y conectar con la fibra íntima de los espectadores a través del suspenso y la autenticidad de sus personajes. 'Jotadé' representa un paso más en nuestra apuesta por el thriller de máxima calidad”.

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La directiva enfocada en los lanzamientos para el Cono Sur destacó el impacto que este tipo de producciones genera en las audiencias locales, ávidas de narrativas policiales dinámicas y de alto voltaje argumental. La dirección de la serie miniserie policial “Jotadé” está en manos del guionista español Daniel Calparsoro, reconocido por trabajos como ‘Asalto al banco central’ y ‘Salvador’, mientras que el guión fue adaptado por Isa Sánchez y Daniel Corpas bajo la producción de MOD Producciones de la mano de Fernando Bovaira.