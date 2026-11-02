CyberMonday 2026: las 12 cuotas se duplican, pero las ventas muestran que el consumo sigue frío

El CyberMonday 2026 arrancó con una señal que refleja el momento del consumo argentino: hay más gente buscando ofertas, aunque eso todavía no se traduce en un aumento de las ventas. Durante las primeras seis horas del evento, las tiendas online que operan con Tiendanube facturaron más de $4.400 millones, procesaron 34.000 órdenes y vendieron cerca de 120.000 productos.

Los primeros números, relevados hasta las 6 de la mañana de este lunes 2 de noviembre, muestran que la facturación creció en términos nominales a un ritmo similar al de los precios. En consecuencia, el volumen de ventas se mantiene en niveles comparables a los de la edición anterior, pese a que el tráfico en las tiendas aumentó considerablemente.

El cambio más significativo está en la manera de pagar. Las compras financiadas en 12 cuotas más que duplicaron su participación respecto de 2025, mientras que más de una de cada cuatro operaciones se realizó en seis pagos o más. La financiación larga volvió a ganar terreno, especialmente para adquirir productos de mayor valor.

El escenario muestra un consumidor más selectivo, que compara precios, espera promociones concretas y utiliza el crédito para concretar compras que difícilmente podría afrontar de contado.

Cyber Monday

Más visitas, pero las ventas no crecen al mismo ritmo

Según el relevamiento de Tiendanube, las sesiones en las tiendas online alcanzaron casi 4,9 millones durante las primeras horas del evento, un crecimiento interanual del 34%. En contraste, los carritos iniciados aumentaron apenas 9%.

La diferencia entre ambos indicadores sugiere que buena parte de quienes ingresan a las plataformas todavía está evaluando precios y condiciones antes de decidir una compra.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $128.700, con una suba nominal del 35% frente a 2025. Sin embargo, la cantidad de artículos por operación cayó de 3,7 a 3,5 productos.

Otro dato muestra que muchos consumidores llegaron con una decisión tomada. Durante la primera hora del CyberMonday se registraron unas 8.460 órdenes, casi una de cada cuatro de las operaciones acumuladas hasta las seis de la mañana.

Para las empresas, el desafío ya no parece ser únicamente atraer visitantes, sino lograr que ese interés se convierta en ventas.

“Las primeras horas del Cyber Monday dejan una foto con dos caras: más personas recorriendo las tiendas online y un consumidor que se toma más tiempo para cerrar la compra. Quien compró en la primera hora ya sabía qué quería. El resto compara, busca el precio promocional, lleva menos unidades por pedido y usa las cuotas largas para los productos de mayor valor”, explicó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

Vuelven las 12 cuotas: cómo cambió la financiación

El regreso de los planes de financiación extendida es una de las principales novedades comerciales de esta edición.

Si bien los pagos en una sola cuota siguen concentrando la mayor parte de las operaciones, con el 53% del total, su participación retrocedió casi seis puntos porcentuales respecto del año pasado.

En contrapartida, más del 25% de las compras ya se realiza en seis cuotas o más, cuando en 2025 esa proporción no llegaba al 20%.

El mayor cambio aparece en las 12 cuotas, cuya participación más que se duplicó. En este segmento, el ticket promedio ronda los $368.000, casi tres veces el valor medio de las operaciones del evento.

Comercio informal: la indumentaria «trucha» puede costar hasta 4,5 veces menos

La tendencia se observa especialmente en Hogar y Decoración, donde los importes son más elevados y la posibilidad de distribuir el pago en varios meses puede resultar determinante.

Los datos también muestran un cambio en la estrategia de las marcas. El 65% de las órdenes incluyó algún beneficio promocional, mientras que las compras con descuentos aplicados directamente sobre los precios aumentaron 21%.

El envío gratuito, por su parte, se mantuvo estable y estuvo presente en aproximadamente el 47% de las operaciones.

Qué productos se venden más: indumentaria lidera, pero Hogar crece 42%

La indumentaria continúa siendo la categoría dominante del CyberMonday y concentra el 58% de las órdenes. Sin embargo, sus pedidos cayeron 8% respecto de la edición anterior, mientras que la facturación creció apenas 13% en términos nominales, por debajo de la inflación acumulada considerada en el relevamiento.

Dentro del rubro, los comportamientos son desiguales. Las ventas de zapatos aumentaron 47% en unidades, las camperas 34% y los pantalones 16%. En cambio, tops, shorts y vestidos registraron caídas de entre 22% y 34%.

La mayor expansión se observa en Hogar y Decoración, donde las órdenes crecieron 42% y la categoría ya representa casi el 12% del total.

Además, el ticket promedio del segmento se ubica alrededor de los $209.000, más de 60% por encima del promedio general.

En cuanto a los productos más vendidos por unidades durante las primeras horas, el ranking de Tiendanube quedó encabezado por hilados, artículos para manualidades, productos para mascotas, suplementos dietarios y ropa interior.

La presencia de productos de bajo valor unitario, adquiridos en cantidades relativamente grandes, también muestra cómo se distribuyen las compras: una parte importante del movimiento se concentra en artículos accesibles y de consumo frecuente.

Instagram explica la mitad de las compras y gana terreno como canal de ventas

Otra transformación del CyberMonday aparece en el origen de las operaciones.

Según la plataforma de ecommerce, las redes sociales ya generan el 50% de las órdenes, ocho puntos porcentuales más que en 2025. Instagram se destaca como uno de los principales canales desde los cuales los consumidores llegan a las tiendas online.

En paralelo, el tráfico directo perdió diez puntos de participación y las órdenes generadas desde ese canal cayeron 34%. Las compras originadas en búsquedas, en cambio, aumentaron 9%.

WhatsApp también gana importancia en la atención comercial, especialmente a través de herramientas automatizadas.

La compañía informó que su asistente conversacional de inteligencia artificial, Chat Nube, resolvió sin intervención humana el 95% de las conversaciones atendidas, mientras que las operaciones en las que participó se multiplicaron por casi 12 respecto del mismo tramo de 2025.

CyberMonday, Cyber Week y Black Friday: noviembre concentra las apuestas del comercio

El CyberMonday 2026 se desarrolla desde este lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre. La actividad promocional continuará con la Cyber Week, entre el jueves y el domingo, y tendrá otro momento importante el 27 de noviembre, con el Black Friday.

De esta manera, las promociones dejaron de concentrarse exclusivamente en un evento de 72 horas y comenzaron a formar parte de una estrategia comercial más extensa para impulsar las compras de fin de año.

Para las empresas, el desafío es recuperar volumen de operaciones en un contexto de mayor cautela del consumidor. Para los hogares, las promociones y las cuotas largas aparecen como herramientas para administrar gastos y postergar parte de los pagos.

El balance inicial deja una señal sobre el consumo: las ofertas logran atraer compradores, pero todavía no alcanzan para generar una expansión significativa de las ventas. El regreso de las 12 cuotas puede ayudar a sostener las compras de mayor valor, aunque también refleja la necesidad de distribuir gastos que pesan cada vez más en el presupuesto familiar.

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