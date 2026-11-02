Cyber Monday 2026: a qué hora arranca, los horarios bomba y las ofertas más fuertes

El Cyber Monday 2026 comenzará oficialmente este lunes 2 de noviembre a las 00:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante estas tres jornadas, los consumidores podrán acceder a cerca de 15.000 MegaOfertas desplegadas por casi 800 empresas de todo el país, concentradas a través del sitio web oficial de la iniciativa.

La organización confirmó un esquema de franjas horarias con descuentos especiales para dinamizar el tráfico de usuarios: entre las 12:00 y las 13:00 se activarán las llamadas MegaOfertas Bomba, mientras que de 20:00 a 22:00 funcionará la Noche Bomba.

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Para el tramo final, el miércoles 4 de noviembre entre las 22:00 y las 23:59, se llevará a cabo el Megaboom, la ráfaga de cierre pensada para liquidar los últimos stocks.

Las propuestas estarán agrupadas en 10 categorías principales: electro y tecno, viajes, bebés y niños, salud y belleza, deportes y fitness, indumentaria y calzado, muebles, hogar y decoración, supermercado, bodegas y gastronomía, además de motos, autos, servicios y varios. Según los datos del sector, los rebajas oscilarán este año entre el 30% y el 50% según el rubro elegido.

La CACE apuesta a las pymes y enfrenta la competencia de plataformas chinas como Shein y Temu

Un dato central de esta edición es la composición del tejido empresarial participante, ya que el 47% de las marcas participantes son pymes. Esta representatividad busca dotar de mayor diversidad al catálogo de productos frente a las grandes cadenas tradicionales, en un mercado local que intenta defender sus volúmenes de venta.

Loos consumidores podrán acceder a cerca de 15.000 MegaOfertas desplegadas por casi 800 empresas de todo el país

El evento de ventas online tiene antecedentes de volumen significativo. Durante la edición 2025, el descuento promedio alcanzó el 31%, lo que representó el nivel más alto registrado desde 2021, con la mitad de las compras procesadas bajo la modalidad de envío gratuito.

En aquel período, la facturación total alcanzó los $639.000 millones, lo que significó un incremento del 29% en comparación con 2024, tras registrar 12,1 millones de unidades vendidas y casi 7 millones de órdenes de compra de más de 8 millones de usuarios.

Sin embargo, la edición de 2026 se da en un contexto económico sensible y sumamente competitivo. El crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu capturó una porción importante de la demanda en rubros clave como indumentaria y bazar, imponiendo una barrera de precios y logística agresiva para el mercado doméstico.

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A esta presión del comercio transfronterizo, se suma la transformación del perfil del comprador. Los usuarios apelan cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para monitorear historiales de costos, detectar aumentos previos engañosos y efectuar comparaciones en tiempo real entre tiendas locales.

Pese a este panorama de disputa, las cifras del primer semestre de 2026 muestran la escala que mantiene el negocio en el país. Según el informe elaborado por la consultora Kantar para la CACE, el e-commerce local facturó $19.533.815 millones, registrando un crecimiento del 28% en comparación con el mismo período de 2025.

Durante esa primera mitad del año se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra —un 21% de incremento interanual— y se vendieron 248 millones de artículos. A su vez, el ticket promedio por orden se ubicó en los 107.597 pesos, según el relevamiento citado por Infobae.