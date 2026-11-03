Caputo anunció en la UIA que ARCA suspenderá los embargos a empresas hasta mayo: las otras tres medidas

La industria argentina llegó a su principal encuentro anual con más preocupaciones que certezas. En medio de la caída de la producción, las dificultades que atraviesan las empresas y las tensiones con el Gobierno por el rumbo económico, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó este martes 3 de noviembre su 32ª Conferencia Industrial, una jornada que tuvo al ministro de Economía, Luis Caputo, en donde aseguró con respecto a los defaults del pasado: "Nosotros nos jactábamos de cagar al mundo entero".

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En este marco, el funcionario optó por empezar su discurso marcando una diferencia el modelo anterior del que destacó el déficit fiscal, el incremento de la deuda y la inflación, el exceso de regulaciones, la economía cerrada al comercio exterior y la ausencia de crédito. Con esto, en un corte entre julio del 2022 a diciembre del 2023, Caputo marcó que “la industria cayo 11% solamente en ese año y medio”, agregó a eso, que “las jubilaciones cayeron 37%” mientras que durante el gobierno de Javier Milei recuperaron un 14% en términos reales.

Luis Caputo en el Congreso UIA

“La inflación y la corrupción es un negocio en si mismo, y es un negocio más fácil que invertir y competir”, mencionó el Ministro para destacar que, en su mirada, los argentinos no quieren regresar a ese pasado, en donde para algunos “les era más fácil ganar más plata”. En este punto, despegó la gestión de la UIA y resaltó que los empresarios no quieren volver al modelo anterior.

Luego de este repaso, Caputo mencionó los “tres pilares” que sostienen el modelo económico actual: estabilidad macro y previsibilidad; la baja en el costo argentino bajando impuestos, regulaciones, costo financiero y mejorando infraestructura; y por último, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Por otra parte, el funcionario mencionó el problema de “violar la santidad de los contratos”, los cual contrajo la falta de credibilidad que arrastra hoy el país. “Mientras otros países se preocupaban por pagar sus deudas, nosotros nos jactábamos de cagar al mundo entero. Y eso no es gratis, es lo más caro de todo y de ahí es muy difícil salir”, dijo Luis Caputo.

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Las cuatro medidas que anunció Caputo para las PyMEs

La primera medida de mencionó Luis Caputo de alivio para las pequeñas y medianas empresas es que van a suspender los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo del 2027. “La idea de esto es que les de margen para ordenar sus cuentas”, dijo el Ministro. Como complemento, extenderán el plan de 18 cuotas de deudas con ARCA que vencían en junio, hasta octubre.

La segunda medida se vincula con la devolución de reintegros, en donde ahora las PyMEs podrán usar el 100% de sus saldos a favor por exportación o IVA por exportación para cancelar deudas aduaneras. En este punto el Ministro mencionó que también lo buscaran hacer en un porcentaje para las grandes empresas.

Luis Caputo - Congreso UIA

La tercera herramienta está direccionada a la industria automotriz, en donde el Banco Nación brindará créditos a plazos de hasta 5 años con tasas fijas de alrededor del 20%. “Estos créditos no son un plan platita”, indicó Caputo, para luego explicar que esto es para tratar de dar una solución al problema del costo financiero.

La última medida será la eliminación de los impuestos a los sellos, que representa un monto de entre $4 y $5 billones por año. Según el plan del Gobierno, la idea radica en pagar la mitad del impuesto a las provincias, con la intención de que resignen la otra mitad.

A la falta de incentivos, la solución del RIGI

El problema que resaltó Luis Caputo con respecto al modelo anterior, es que antes “se castigaba a los sectores donde tenemos ventajas comparativas”. En esta línea mencionó que Vaca Muerta no se desarrollaba, por falta de incentivos para los empresarios.

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Actualmente el RIGI tiene 30 proyectos aprobados, una inversión de u$s79.636 millones y se proyecta que generarán 250.000 puestos de trabajo. “El RIGI recién empieza y ya lleva un monto de inversión de u$s7.000 millones y todas las inversiones vendrán en los próximos años”, mencionó el funcionario.

Al momento de referirse a la generación de dólares y el peso que tienen las exportaciones, el Jefe del Palacio de Hacienda destacó que combustibles y energías representan el 15%; manufacturas industriales representan el 27%; manufacturas de origen agropecuario un 33%; productos primarios un 24% de la participación, y sumado a esto, las exportaciones PyMEs están en niveles récord, según los datos que compartió el Ministro.

Con respecto a la previsibilidad que puede brindar el modelo actual y haciendo doble click en las exportaciones mineras, el funcionario proyectó un crecimiento del 200% en los próximos 5 años. “Hoy hay dólares, mañana va haber más, el año que viene mucho más y dentro de 6 años muchísimos más” dijo Caputo, dándole un mensaje al sector empresarial que piensa en invertir en el mediano y largo plazo, destacando además la estabilidad, el orden fiscal, monetario y cambiario.

La UIA realizó su 32ª Conferencia Industrial

El encuentro se desarrolló en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema Talento Argentino: la fuerza que transforma, y reunió a representantes del sector privado, funcionarios y cinco gobernadores para debatir las condiciones que necesita la Argentina para recuperar dinamismo productivo y mejorar su competitividad.

La presencia de Caputo despertó especial expectativa entre los industriales, que vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener la actividad y el empleo en un escenario de demanda debilitada, elevados costos de producción y crecientes exigencias para competir.

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Antes del ministro de Economía, Silvio Zurzolo, prosecretario de la UIA y presidente de la Conferencia, había realizado un pedido: “Al Gobierno le pedimos que la producción ocupe un lugar central en las decisiones, que escuche a las empresas, que trabaje con nosotros sobre los problemas que frenan nuestro desarrollo”.

“La competitividad se construye dentro de una fábrica y también fuera de ella. Nos corresponde mejorar la gestión, la calidad y la productividad. Y a quienes gobiernan les corresponde generar las condiciones para que ese esfuerzo tenga posibilidades de prosperar. Queremos competir, queremos integrarnos al mundo, y para hacerlo necesitamos reglas claras, condiciones equitativas y una respuesta firme al contrabando y a las prácticas ilegales de extracción”, agregó.

Silvio Zurzolo, Presidente de la 32 Conferencia Industrial

El desafío para el equipo económico fue explicar cómo la estabilización de las variables macroeconómicas puede traducirse en una recuperación más amplia de la producción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La industria cayó 3,2% y acumula ocho meses en retroceso

La conferencia se realiza con indicadores que reflejan las dificultades que todavía enfrenta el entramado manufacturero. Según el último Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC, la actividad fabril cayó 3,2% interanual en agosto y acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026.

Aunque la medición desestacionalizada registró una mejora del 1,9% frente a julio, la serie tendencia-ciclo mostró una disminución del 0,6%, una señal de que la recuperación todavía no logra consolidarse.

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Detrás de estos números aparece una de las principales preocupaciones empresarias: la dificultad para sostener los niveles de producción y los puestos de trabajo mientras la demanda interna continúa mostrando debilidad.

En ese contexto, la discusión excede la coyuntura. Los industriales plantean la necesidad de avanzar en una agenda que contemple la presión tributaria, el financiamiento, la infraestructura y las condiciones de competencia, particularmente frente a productos importados.

El interrogante que atravesará la jornada es cómo recuperar la actividad industrial sin perder de vista los objetivos de estabilidad macroeconómica que sostiene el Gobierno.

GZ