RDEco: qué necesitan la industria y la construcción para recuperar competitividad y actividad

El crecimiento del agro, la minería y los hidrocarburos contrasta con las dificultades que atraviesan la industria, la construcción y el comercio en la Argentina. En Ronda de Economistas (RDEco), Lucio Méndez Garay y Florencia Fiorentín debatieron sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la pérdida de empleo registrado y las condiciones necesarias para que las inversiones impulsen al conjunto de la economía.

Méndez Garay reconoció el aporte de los grandes proyectos de inversión a la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas, pero advirtió que el país no puede depender exclusivamente de esas actividades. “Tampoco se puede construir una matriz productiva que dependa únicamente de esto”, sostuvo, al recordar la importancia del agro, la construcción, la industria y el comercio.

El efecto derrame y la pérdida de empleo registrado

El economista también señaló que los beneficios fiscales asociados al RIGI pueden limitar los recursos disponibles para promover un crecimiento más equilibrado. Según explicó, las exenciones impositivas reducen la capacidad del Estado para redistribuir recursos entre sectores que evolucionan a distintas velocidades.

Fiorentín destacó que las actividades que atraviesan mayores dificultades concentran una proporción importante del empleo argentino. “Esos sectores explican una mayor cantidad del nivel de empleo en Argentina”, afirmó, en referencia a la construcción, el comercio y la industria manufacturera, incluido el sector textil.

La economista planteó que el crecimiento exportador no garantiza por sí mismo una mejora generalizada de la actividad ni de la contratación. Incluso advirtió que algunos sectores en expansión también registran caídas del empleo. “Que eso derrame, que eso afecte a otros sectores, va a depender de que haya una política económica y productiva”, sostuvo. En su análisis, el Estado nacional, las provincias y los municipios deben coordinar estrategias para fortalecer los vínculos entre empresas y regiones.

Industria, construcción y equilibrio fiscal: el desafío de reactivar

Méndez Garay identificó dos factores que condicionan la recuperación de estos sectores. Por un lado, explicó que la reducción del gasto público afectó especialmente a la construcción y la obra pública. Por otro, señaló que el tipo de cambio influye sobre la competitividad industrial frente a los productos importados.

“Gran parte de ese ajuste lo tuvo el sector de la construcción, el sector de la obra pública”, indicó en referencia a la consolidación fiscal. Respecto de la industria, agregó que el abaratamiento relativo de los bienes importados perjudica a los productores locales. “Un tipo de cambio más alto le permitiría capaz al sector de la industria competir en condiciones un poco más iguales”, afirmó.