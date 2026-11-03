Visita del Papa León XIV a Córdoba: cuándo empiezan los cortes y qué zonas estarán restringidas

La llegada del papa León XIV a Córdoba tendrá un operativo especial de tránsito que comenzará el próximo lunes 9 de noviembre y continuará durante el martes 10, día de la visita oficial. El esquema contempla más de 350 cortes vehiculares distribuidos en distintos sectores de la ciudad, con modificaciones según el momento del recorrido papal.

Las restricciones comenzarán de manera escalonada: primero afectarán los alrededores del predio de FAdeA, donde se realizará la misa, luego alcanzarán la zona de avenida Colón y el centro, y finalmente se extenderán al corredor completo por donde se trasladará el Papa.

Papa León XIV | Crédito: AFP

Desde el operativo aclararon que los cortes serán únicamente para vehículos: los peatones podrán circular, aunque se prevé una importante concentración de fieles en los sectores incluidos en el recorrido.

Los primeros cortes: FAdeA y alrededores

El lunes 9, desde las 12, comenzarán las restricciones en los accesos al predio de FAdeA. Entre los sectores afectados estarán la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y la avenida Circunvalación, entre avenida Armada Argentina y el ingreso a barrio Villa Unión.

En esos puntos solo podrán ingresar vehículos autorizados, como los que se dirijan a estacionamientos oficiales y los colectivos que trasladen asistentes a la misa.

También habrá cortes dentro de los barrios cercanos al predio, con restricciones en sectores de Villa Unión, Villa Adela y La Donosa. La avenida Francisco de Arteaga tendrá corte total.

Las puertas del predio de FAdeA abrirán a las 18 del lunes.

Desde la noche del lunes, restricciones en Colón y el centro

A partir de las 20 del lunes, el operativo se trasladará al área central. La avenida Colón quedará restringida desde Circunvalación hasta avenida General Paz, con cruces transversales habilitados en algunos sectores.

También se cerrará el tránsito dentro del cuadrante delimitado por Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, además del sector de Plaza España.

Las calles por donde pasará el recorrido papal quedarán valladas y sin vehículos estacionados.

El martes será el cierre del corredor papal

Desde las 7 del martes 10, se aplicará el corte total del corredor previsto para el recorrido de León XIV. La restricción alcanzará sectores de las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón.

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El traslado del Papa comenzará desde el aeropuerto hacia FAdeA por La Voz del Interior y Circunvalación. Luego de la misa, continuará por Circunvalación y Colón hasta el centro, donde utilizará el papamóvil para recorrer parte del trayecto junto a los fieles.

El recorrido previsto incluye sectores de Colón, General Paz, Vélez Sársfield, Hipólito Yrigoyen y 27 de Abril, hasta llegar a la Catedral.

Al finalizar la visita, prevista para las 17, las calles comenzarán a habilitarse de forma progresiva.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Las personas que viven o trabajan dentro de las zonas afectadas deberán retirar sus vehículos antes del inicio de los cortes, ya que no estará permitido estacionar ni ingresar o salir de cocheras durante las restricciones.

Además, el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 feriado provincial, y durante ambas jornadas los colectivos urbanos serán gratuitos.