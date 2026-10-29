Visita del Papa a Córdoba: toda la dirigencia política ya recibió su acreditación e invitación

Toda la dirigencia política de Córdoba ya recibió por correo su acreditación para la misa del Papa y, por lo tanto, ya cuenta con su invitación, según confirmaron a Perfil Córdoba fuentes de la organización. La celebración será el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de FAdeA, adonde León XIV llegará desde el aeropuerto Taravella, tras aterrizar a las 9.

El envío alcanzó a los 70 legisladores provinciales, los 31 concejales de la capital y todos los diputados y senadores nacionales por Córdoba. Las fuentes afirman que ningún espacio político queda excluido. "No hay un 'no va'", resumió una de ellas, y precisó que la convocatoria incluye a oficialismo, oposición e izquierda.

Los intendentes de las 427 localidades funcionan bajo otra modalidad. No reciben una invitación individual, sino que se acreditan a demanda: cualquier jefe comunal que lo solicite puede hacerlo. La validación final no es local. Los trámites se elevan al Arzobispado, que los gestiona ante el Gobierno nacional y el Vaticano, a quienes corresponde fijar los criterios de seguridad y acceso. Esa cadena rige también para los gobernadores de otras provincias, que se espera lleguen en número importante.

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La organización se estructura en diez mesas de trabajo que sesionan desde hace al menos dos meses. Las coordina el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, por designación del gobernador Martín Llaryora. En cada mesa participan el Arzobispado, FAdeA, la Fuerza Aérea, Gendarmería, el Ejército, la Municipalidad, la Provincia y la empresa contratada para la logística. Cada una tiene un responsable que centraliza los temas y los eleva a la coordinación general. La contraparte de la Iglesia es el sacerdote Juan Martínez, coordinador general del Arzobispado, que ordena el vínculo entre lo operativo y lo litúrgico.

Los ejes de trabajo incluyen ingreso, logística, voluntariado, predio y protocolo. Del lado municipal participaron tres secretarios con roles definidos. Héctor "Pichi" Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal y exvicegobernador, intervino en varias mesas. Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno, tiene a cargo Defensa Civil, bomberos y corredores sanitarios. Gabriel Martin se ocupa del estacionamiento y el transporte hacia el predio. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, responde por el operativo de seguridad.

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Sobre las vocerías, la regla es que cada responsable habla de lo que conduce. Siciliano, con la visión global de las diez mesas, concentra la información general. Desde el Ejecutivo municipal descartaron competencias internas y atribuyeron el protagonismo del ministro a su dedicación y a la decisión del gobernador. En ambos despachos coincidieron en que no corresponde opinar sobre una mesa ajena.

En el plano político, la organización espera la presencia de líderes de distintos espacios. Según supo Perfil Córdoba, se prevé la de Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en la provincia. Luis Juez y Rodrigo De Loredo figuran entre los convocados, y representantes del radicalismo y del Frente Cívico ya participaron de las reuniones de coordinación.

El escenario convive con tensiones recientes, como el cruce entre De Loredo y Quinteros por la situación sobre la seguridad en Río Cuarto y el reclamo oficialista por el apartamiento de la legisladora radical Alejandra Ferrero, que quedarían en pausa durante la visita.