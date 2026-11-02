Villa Carlos Paz: secuestraron 64 motos en un operativo contra las "hordas de motociclistas"

Un amplio operativo de prevención y control se desplegó en los principales accesos a Villa Carlos Paz para contener el ingreso de las denominadas "hordas de motos" caravanas multitudinarias de motociclistas que circulan en grupo y generan situaciones de riesgo en la vía pública. El procedimiento, encabezado por la Departamental Punilla, terminó con el secuestro de 64 motocicletas y la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

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El dispositivo de saturación se organizó ante la problemática de grupos de motociclistas que realizan maniobras imprudentes y provocan disturbios en distintos sectores de la ciudad. Durante los controles, los efectivos inspeccionaron 97 motocicletas y 12 automóviles, mientras que el despliegue general alcanzó a más de 260 controles sobre personas y vehículos.

Como resultado de los procedimientos, la Policía incautó 64 motocicletas por incumplimientos al Código de Convivencia Ciudadana y a las ordenanzas municipales vigentes. Entre las irregularidades detectadas se encontraron la falta de documentación obligatoria, la ausencia de casco y el uso de escapes no reglamentarios.

El operativo también contó con la participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que secuestró sustancias ilícitas y realizó procedimientos en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Desde la Departamental Punilla señalaron que estos despliegues forman parte de un esquema preventivo continuo, destinado a neutralizar conductas de riesgo al volante, disuadir concentraciones no autorizadas y preservar la seguridad de vecinos y turistas que visitan Villa Carlos Paz.