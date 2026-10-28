Una encuesta consultó si la inflación continuará bajando y el dato afecta mucho a la confianza del gobierno de Milei

El 55% de los consultados afirma que sus ingresos no le alcanzan. En septiembre esa cifra era del 60%. Otro 30% dice que le alcanzan con lo justo y el 14% puede vivir y ahorrar.

El 50% califica como mala su situación actual, un porcentaje que se mantiene estable. Entre ellos, el 51% explica su respuesta por ingresos personales insuficientes y el 15% por desempleo.

La consultora Delfos difundió su Encuesta Nacional de octubre, realizada entre el 20 y el 26 de ese mes sobre 4.995 casos. En la intención de voto para 2027, Fuerza Patria llega al 37,5% y La Libertad Avanza al 32,5%, una diferencia de 5 puntos.

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El informe, dirigido por Luis Dall’Aglio y tiene un error de muestreo de +/- 1,5%, con una confiabilidad del 0,95. Se aplicó a mayores de 18 años, mediante encuesta directa, individual y online (CAWI).

Delfos registra además un alivio en la presión mensual. Quienes consideran poco o nada probable tener dificultades para pagar los gastos del mes pasaron del 35% al 41%. La consultora interpreta que parte del electorado “viene reajustando sus economías familiares” para evitar caer en un default doméstico.

Una gestión con 70% de desaprobación

La imagen de la gestión nacional se ubica en 24% positiva y 68% negativa. La desaprobación llega al 70% y la aprobación al 28%.

En las expectativas, el 70% cree que el presidente no mejorará la situación del país. Solo el 26% piensa que logrará reducir aún más la inflación, frente a un 68% que no lo cree.

El 46% opina que el país va en dirección incorrecta, seis puntos más que en septiembre (40%). En situación social, el 60% marca un rumbo equivocado y el 20% uno correcto.

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Entre quienes valoran negativamente la gestión, la principal razón es la falta de empatía y la agresividad (20%). Le siguen la corrupción y el enriquecimiento ilícito (14%) y la opción “por todo” (14%).

En quienes la valoran bien, el motivo más mencionado es el cumplimiento de promesas y la credibilidad (34%). También aparecen la evaluación positiva general (21%) y la estabilización económica y el control de la inflación (14%).

Al preguntar cuál es el principal problema que debe resolver el presidente, lideran la corrupción y la impunidad (14%), el empleo y el trabajo (13%), el pedido de que renuncie (12%) y la macroeconomía (12%).

El escenario electoral

En el escenario con todos los candidatos posibles, el postulante opositor más votado obtiene 36,4% y Javier Milei 32,9%. Myriam Bregman aparece tercera con 7,5%, seguida por Mauricio Macri con 4,8%.

Sin Victoria Villarruel, la ventaja opositora sube a 5,2 puntos (38,0% a 32,8%). En el esquema con cuatro candidatos, la diferencia es de 3,4 puntos (38,6% a 35,2%).

En un ballotage entre Milei y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtiene 49,8% y el Presidente 37,1%. El 10,6% votaría en blanco. Delfos señala que, en todos los casos, el oficialismo inicia la carrera desde atrás.

Entre los dirigentes, Kicillof sube de 41% a 45% de imagen positiva. Schiaretti, Llaryora, Pullaro y Torres, todos de Provincias Unidas, aumentan su imagen negativa.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, las próximas mediciones permitirán ver si el desgaste económico se traduce en un cambio sostenido en la intención de voto.