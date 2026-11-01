UCR Capital, en clave 2027: Nicolás busca contener “a todos” y la foto con Mestre incomoda a De Loredo

Una foto que incomoda al deloredismo y alimenta la discusión sobre el armado radical para 2027. Miguel Nicolás, presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), se mostró junto a Ramón Mestre y Dante Rossi durante la puesta en funciones de las nuevas autoridades de la seccional 14. La postal dejó una señal política en medio de la disputa por el rumbo del partido y la estrategia electoral para recuperar el poder en Córdoba.

Aunque Nicolás es un aliado político de Rodrigo de Loredo y Generación X se impuso en 12 de las 14 seccionales de la ciudad, el mestrismo mantiene su cuota de poder territorial. De hecho, las seccionales 13 y 14 fueron los dos circuitos electorales que logró conquistar la oposición interna en la Capital.

Según interpretan quienes siguen de cerca el armado radical, Nicolás busca mantener "a todos los sectores adentro". Una estrategia que, al menos en esta instancia, parece marcar un contraste con la disputa provincial que tiene como protagonista a Matías Gvozdenovich, titular del Comité Provincia, que llegó a la conducción partidaria con la premisa de "desperonizar al radicalismo", en su embestida contra los boina blanca que le hacen el juego al PJ, al fogonear una oposición interna a De Loredo.

Acompañado por el secretario del Comité Capital, Pablo Farías, dirigente del riñón político de Mestre, además de legisladores, concejales, dirigentes barriales y militantes, Nicolás encabezó el acto de asunción de las nuevas autoridades de la seccional 14, realizado al cierre de la semana.

La conducción capitalina aprovechó la actividad para ratificar el objetivo de recuperar el gobierno municipal y provincial. La UCR, señalaron cerca del legislador y referente de Fuerza Renovadora, se prepara para afrontar 2027 "con propuestas claras y con el propósito de volver a gobernar tanto la ciudad como la provincia de Córdoba".

Sin embargo, el volumen político del encuentro estuvo marcado por la imagen compartida por Nicolás, Mestre y Rossi. Los dos últimos se ubican en la vereda interna opuesta a De Loredo y cuestionan una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) de los Milei.

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Factor Milei y la interna

Mestre, Rossi y otros dirigentes radicales nucleados en la "resistencia" rechazan un acuerdo con el espacio libertario de Javier Milei. Su planteo es que la UCR debe construir una oferta electoral propia junto a fuerzas con las que "comparta una visión sobre el Estado", antes de discutir candidaturas o sellar alianzas.

En esa línea, Mestre insiste en que la prioridad debe ser un acuerdo programático con los potenciales socios de un frente no peronista, bajo la consigna de los "Puntos de acuerdo para la Córdoba que viene". La propuesta busca poner sobre la mesa una discusión de ideas en común antes de resolver quiénes ocuparán los principales lugares de la boleta.

Acto de la UCR capital en la seccional 14 | Crédito: cedoc

El exintendente integra el grupo de los llamados radicales sin peluca, junto a Carlos Briner, Juan Jure y otros dirigentes que cuestionan la posibilidad de subordinar la identidad partidaria al proyecto de Milei.

Pero, sobre todo, el mestrismo pretende que la conducción de la UCR cordobesa habilite una competencia interna para definir las candidaturas de 2027. Mestre, Briner y Rossi reclaman elecciones partidarias para elegir al candidato a gobernador y a los postulantes para los demás cargos en disputa.

Frente a este escenario, voces de la cúpula provincial advierten que la puja que plantean los opositores internos "no es por una discusión ideológico, sino por cargos". La interpretación funciona como un contragolpe a los cuestionamientos de quienes exigen internas y rechazan que la conducción cierre de antemano el esquema electoral.

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La ciudad, en clave 2027

En la Capital, entretanto, Nicolás puso en marcha el aparato partidario para reforzar la estructura territorial rumbo al 2027. El triunfo en 12 de las 14 seccionales le otorgó una fuerte base de respaldo para conducir el partido en la ciudad, aunque el resultado también dejó en evidencia que el mestrismo conserva enclaves desde los cuales puede disputar poder.

La carrera por la intendencia agrega otro factor de presión. Rossi ya recorrió la mitad de los barrios de la ciudad y reclama que la conducción partidaria habilite una interna, en un escenario donde se multiplican los aspirantes radicales al Palacio 6 de Julio. En esa carrera ya están anotados Juan Negri, Javier Bee Sellares, Soledad Carrizo y Sergio Piguillem.

De igual modo, la posición de Rossi introduce un matiz en el mapa opositor. A diferencia de Mestre y Briner, el dirigente alfonsinista sostuvo que quien pierda una interna debe acompañar y se mostró a favor de que De Loredo encabece una propuesta radical para disputar la gobernación.

Sin embargo, esa diferencia no elimina el rechazo de Rossi a una alianza con Milei, pero sí lo ubica en una posición distinta frente al liderazgo electoral de De Loredo. La discusión, por lo tanto, no se reduce a una división entre oficialismo y oposición interna: también expone distintas maneras de resolver la candidatura y el vínculo con los libertarios.

Con este panorama, la foto de la seccional 14 funcionó como algo más que una postal de unidad. Nicolás busca sostener una conducción amplia en la Capital, mientras la disputa provincial escala entre quienes pretenden ordenar el partido desde la conducción y quienes exigen abrir el juego electoral. La UCR empieza así a calentar motores para 2027.