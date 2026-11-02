Trabajadores de Pauny coparon la plaza central de Las Varillas por sueldos adeudados

Los empleados de Pauny coparon este lunes la plaza central de Las Varillas, frente al antiguo palacio municipal, donde funciona la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. El grupo de operarios autoconvocados, que actúa al margen de la conducción gremial, sostuvo un acampe en el lugar para exigir el pago de los salarios adeudados por la histórica fabricante de tractores.

La elección del sitio no fue casual: el edificio que dio origen al reclamo alberga la sede provincial de la cartera laboral, ante la cual se tramitan las audiencias de conciliación entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Las Varillas depende de la seccional San Francisco del gremio. El jueves pasado se había realizado una primera instancia, que terminó sin acuerdo, y este lunes a las se desarrolló una nueva audiencia con igual resultado.

La movilización había sido anunciada el viernes mediante un comunicado de los propios trabajadores. Ese día, el presidente de la compañía, Raúl Giai Levra, se presentó por primera vez ante los empleados. Según informaron a PERFIL CÓRDOBA, planteó que la empresa no tiene fondos para afrontar los pagos.

La respuesta elevó la tensión: manifestantes pintaron este lunes la casa del empresario y se habrían registrado detonaciones en el lugar. La Policía se desplegó en la zona, y hasta la siesta de este lunes había trabajadores en la plaza, que no preveían levantar el acampe hasta obtener una solución.

Cobros fraccionados y sin recibos

El reclamo se apoya en una situación salarial crítica. El viernes, cada empleado recibió un depósito de $100.000. Desde hace semanas, la empresa paga los haberes en entregas parciales. Los operarios quincenales, los más afectados por la reducción de jornada, perciben entre $700.000 y $900.000 por quincena en condiciones normales. Los salarios más altos rondan los $2 millones, para quienes acumulan 30 años de servicio.

El pago en cuotas tiene una consecuencia añadida: sin aportes previsionales, de obra social ni sindicales al día, la empresa no entrega los recibos de sueldo. Sin ese comprobante, los trabajadores no pueden acreditar ingresos ante una inmobiliaria. La situación pesa en una ciudad donde, según los operarios, un alquiler cuesta entre $300.000 y $700.000, según el barrio.

Una planta casi detenida

Desde septiembre, la fábrica opera tres días por semana, de miércoles a viernes, bajo un procedimiento preventivo de crisis acordado con el personal y el Gobierno provincial. Ese esquema prevé el pago del 70% de los salarios. Sin embargo, el gremio reconoció que la empresa adeudaba la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre.

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Según fuentes cercanas al conflicto, la planta carece de motores y chapa desde hace más de un mes, y en septiembre solo se entregaron 24 unidades. Además, la empresa tendría tractores vendidos y cobrados que aún no llegaron a sus compradores.

Los datos del mercado confirman la tendencia. De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Pauny patentó 316 tractores entre enero y septiembre de 2026, frente a 439 en el mismo período de 2025: una baja del 28%. La firma conserva el 7,9% del mercado. Además, según Infocampo, al 28 de octubre acumulaba 146 cheques rechazados por $1.028,4 millones.

Impacto en la cadena productiva

Pauny emplea a unas 450 personas en Las Varillas, donde también tiene una fundición, y en La Banda, Santiago del Estero. Entre 50 y 70 trabajadores se fueron en las últimas semanas, mediante retiros voluntarios u otras ofertas laborales.

El efecto alcanza a otras empresas de la ciudad. A una cuadra de la fábrica opera un fabricante de llantas con unos 50 empleados, y a pocas cuadras, una productora de escapes con entre 30 y 40. Además, decenas de talleres pequeños suman cerca de 200 puestos que dependen de la actividad de la tractorera.

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Los actores del sector atribuyen la crisis, en parte, a problemas internos de la empresa y, en parte, a la apertura de importaciones, que permitió el ingreso de numerosas marcas de tractores de origen chino a precios sensiblemente menores.

Un símbolo industrial

Pauny surgió tras la quiebra de la antigua Zanello, en la crisis de 2001, como cooperativa de trabajadores y con apoyo del Estado nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner. Desde entonces se convirtió en una de las marcas emblemáticas de la industria nacional.

El gobierno provincial de Martín Llaryora sigue el caso de cerca, y circulan versiones sobre la llegada de inversores o una eventual venta, aunque no hay confirmación oficial.