TC-48: una muestra reúne las imágenes de 61 años de búsqueda de los 68 tripulantes desaparecidos

La memoria de los 68 tripulantes y pasajeros del TC-48 vuelve a reunirse en una muestra que pone el foco en una búsqueda que continúa abierta. A 61 años de la desaparición del avión de la Fuerza Aérea Argentina, las familias mantienen vivo el reclamo por respuestas y reconstruyen, a través de fotografías, una historia marcada por la incertidumbre.

La exposición, titulada “TC-48: la esperanza sigue viva”, se inaugurará el martes 3 de noviembre, a las 18, en el Museo Palacio Dionisi, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 622, en la ciudad de Córdoba. La propuesta reúne imágenes de las distintas expediciones realizadas a lo largo de los años, además de registros vinculados con la tarea de quienes participaron en la búsqueda.

La iniciativa es organizada por la legisladora provincial Nancy Almada, sobrina de Walter Horacio “el Gato” Almada, uno de los cadetes desaparecidos, junto con las familias de las 68 personas que viajaban en el avión. También participa como convocante el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

La muestra propone recorrer el trabajo sostenido durante más de seis décadas por familiares, investigadores, oceanógrafos, guías y voluntarios. Las fotografías documentan las expediciones, los documentos recuperados y las distintas tareas emprendidas para intentar determinar qué ocurrió con el avión y encontrar rastros de sus ocupantes.

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Un incendio en un motor, la posible causa

El TC-48 desapareció el 3 de noviembre de 1965, durante un vuelo que unía Panamá con San Salvador. A bordo viajaban nueve tripulantes, cinco oficiales y 54 cadetes de la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Según los reportes de aquella época, la tripulación había informado sobre un incendio en uno de los motores. Nunca se encontró el avión y las circunstancias de la desaparición continúan sin esclarecerse.

Los cadetes provenían de distintas provincias argentinas: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Corrientes y Catamarca, además de la Capital Federal. Detrás de cada nombre hay una familia que atravesó décadas de búsqueda y que, pese al paso del tiempo, continúa reclamando respuestas.

La exposición busca dar visibilidad a esa historia colectiva y al esfuerzo de quienes sostuvieron la búsqueda a lo largo de generaciones. Además de recuperar imágenes y documentos, la actividad permitirá acercarse al testimonio de las familias, protagonistas de una historia que sigue esperando una respuesta definitiva.

La muestra se inaugurará el martes 3 de noviembre, a las 18, en el Museo Palacio Dionisi, con entrada en avenida Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba. Los familiares estarán disponibles para entrevistas, con el objetivo de compartir sus experiencias y mantener vigente el reclamo por los 68 desaparecidos.