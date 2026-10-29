Tadicor desembarca en Uber Eats y mantiene “exactamente el mismo precio y las mismas ofertas" que en sus sucursales

Tadicor incorporó sus productos a Uber Eats en Córdoba y amplió las opciones para comprar mercadería de consumo masivo desde el celular, sin necesidad de trasladarse hasta una sucursal ni cumplir con una compra mínima. La propuesta mantiene los precios y las promociones de las góndolas, aunque el usuario debe pagar el costo del envío que cobra la plataforma.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Santiago Tarquino, titular de la cadena, explicó que la alianza busca acercar la oferta mayorista a consumidores que tienen dificultades para llegar físicamente a esos establecimientos. También analizó el comportamiento de las compras, el uso de tarjetas de crédito y la evolución del consumo en el país.

Tadicor comenzó a operar en la plataforma hace aproximadamente un mes o un mes y medio. Según explicó Tarquino, la incorporación se realizó de manera gradual para garantizar que los pedidos lleguen en tiempo y forma a los clientes. “Lo que hicimos fue replicar la oferta tanto de productos como de precios que manejamos directamente a la plataforma”, detalló el titular de la cadena.

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La empresa cuenta con un catálogo cercano a los 15.000 artículos. De ese total, entre el 70% y el 80% ya está disponible en Uber Eats, principalmente productos de consumo masivo. Uno de los puntos centrales de la propuesta es que mantiene “exactamente el mismo precio y las mismas acciones comerciales, o sea, las mismas ofertas”, afirmó Tarquino.

El costo adicional para el consumidor es el envío, que cobra Uber Eats. Según explicó el empresario, la entrega puede realizarse en moto o en auto, de acuerdo con la cantidad de productos que incluya el pedido.

Cómo se preparan y entregan los pedidos

La operatoria de Uber Eats también introduce una modalidad particular para preparar las compras. Según Tarquino, "son los propios conductores quienes seleccionan los productos dentro del local", explicó. Para facilitar el proceso, Tadicor adaptó la distribución de sus instalaciones, incorporó estacionamientos y cajas exclusivas, y dispuso asesores en el salón para ayudar a quienes realizan la selección de productos.

En caso de que falte algún artículo, la aplicación permite realizar ajustes o reemplazar productos, de acuerdo con las opciones disponibles para el pedido.

La empresa habilitó las zonas de cobertura progresivamente, "ahora podemos decir que estamos en toda Córdoba y alrededores, por ejemplo Villa Allende y demás, pero cada zona que se fue habilitando fue para garantizar que el servicio llegue en tiempo y en forma a las personas”.

Tarquino señaló que todavía es pronto para determinar qué participación tendrá el canal digital en las ventas totales de la cadena. "La verdad que tenemos muchísimo flujo, pero hoy es muy prematuro dar un porcentaje de la participación porque todavía no está ni siquiera el potencial al 100%, porque fuimos liberando zonas, paulatinamente".

Sin compra mínima y con precios de góndola

La modalidad también modifica una de las condiciones habituales de la compra mayorista: la necesidad de adquirir varias unidades o alcanzar determinados volúmenes para acceder a un precio conveniente. Tarquino señaló que la empresa trata “de transparentar comercialmente nuestra propuesta para que la gente tenga siempre el mejor precio, con cantidades que quiera o que necesite”, sostuvo.

El empresario también cuestionó las estrategias comerciales que condicionan los descuentos a la compra de varias unidades. “Si a eso vos le agregás ir al supermercado y tener que estar decidiendo cuánto llevar para tener el mejor precio, y si vale la pena trasladarte a tal lugar para comprar tantas unidades y stockearse, a mí me parece que es sumarle estreses a un proceso que es estresante, que es ir a hacer las compras”, explicó.

En ese sentido, consideró que los consumidores están evaluando más cuidadosamente sus gastos y que las compras por volumen ya no necesariamente representan la mejor alternativa para todos los hogares. “Hoy la verdad es que el consumo se ha sincerado muchísimo, se ha vuelto mucho más racional, porque hay una realidad económica y no está para estar sobrestockeándose por tener un descuento que muchas veces hasta es ficticio, porque está cargado en el precio, entonces lo está pagando uno mismo”.

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Más allá de la nueva modalidad de venta, el titular de Tadicor describió un escenario de consumo que continúa sin mostrar una recuperación sostenida. “Lento, a niveles de consumo es lento, hay que ser realistas”, afirmó.

En particular, señaló que las ventas del sector mayorista a nivel nacional registraban una caída de aproximadamente 3,5 puntos frente al año anterior. Sin embargo, interpretó que el problema no se limita a una baja puntual, “más que una caída es un consumo que no termina de arrancar”, resumió. Según su análisis, el piso se habría alcanzado entre 2024 y el período actual, sin que aparezcan incentivos suficientes para impulsar una recuperación.

El empresario también consideró que los precios muestran una relativa estabilidad, aunque continúan acumulando aumentos mientras persista la inflación. A su entender, el principal problema para las familias está en la capacidad de compra. “El tema son los ingresos, entonces hay que optimizarse y hay que organizarse financieramente”, señaló.

Por ese motivo, Tarquino no considera que "el secreto este en estoquearse, adelantar compras, ni nada”. Sostuvo que existe disponibilidad de productos en el mercado y que las familias pueden necesitar destinar sus recursos a otras urgencias. "La industria tiene mucha mercadería, hay fábricas que están ociosas, o sea que les sobra tiempo, con lo cual eso se traduce a que disponibilidad hay".

Cuatro de cada diez pesos se pagan con tarjeta de crédito

Otro de los datos que compartió Tarquino fue el crecimiento del financiamiento en las compras. Según indicó, “Cuatro de cada diez pesos que yo vendo se van con tarjeta de crédito”. El empresario explicó que la cadena ofrece planes de hasta cuatro cuotas sin interés con dos de las principales tarjetas de crédito de Córdoba y que la empresa absorbe el costo financiero de esa modalidad.

En paralelo, el efectivo perdió participación frente a los pagos digitales. De acuerdo con los datos que aportó, actualmente representa alrededor del 15% de las ventas totales, frente al 70% u 80% que podía alcanzar años atrás. “El efectivo no desapareció, pero básicamente hoy lo reemplazó el QR, o sea, el dinero en cuenta con las tarjetas de Mercado Pago”, explicó.

La incorporación de Tadicor a Uber Eats se suma así a los cambios en los hábitos de compra, con más operaciones digitales y una mayor atención de los consumidores a los precios, las promociones y las posibilidades de financiamiento.

Entrevista realizada en Radio Punto a Punto, en el programa "Es por acá", con Juan Bernaus y Julieta Fantini.