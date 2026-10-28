Sebastián Fassi rompió el silencio y negó su salida de Talleres: “Nadie me echó del club”

Sebastián Fassi salió al cruce de los rumores sobre su continuidad en Talleres y negó que se haya producido su salida de la institución. El vicepresidente deportivo del club aseguró que sigue desempeñando sus funciones y cuestionó la información que circuló sobre su futuro.

En declaraciones al programa Futbolémico, por Showsport Radio, el dirigente expresó su malestar por las versiones que indicaron un posible alejamiento de la estructura deportiva del Albiazul. “Me parece una locura la liviandad con la que inventan cosas y se creen que sus informantes les dicen la verdad. Me gustaría saber de dónde han justificado que yo me iba y de dónde el club ha comunicado que yo me iba”, dijo.

Fassi también rechazó que las autoridades de Talleres hayan decidido apartarlo de su cargo y ratificó su continuidad. “No sé de dónde sacan la información. Nadie me echó del club, sigo picando piedra. Seguimos trabajando”, agregó.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto deportivo complejo para la institución de barrio Jardín, que atraviesa una de las campañas más difíciles de su historia.

Una de las peores campañas de su historia

La situación deportiva del equipo cordobés quedó reflejada en los números del Clausura 2026. Después de 14 fechas, Talleres acumuló apenas nueve puntos y quedó en el último lugar de la tabla. El registro ubicó a la actual campaña entre las tres peores de la historia del club en competiciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tomando como referencia la cantidad de unidades obtenidas en las primeras 14 jornadas.

El antecedente más negativo correspondió a la temporada 2006/07 de la Primera B Nacional, cuando el conjunto albiazul consiguió solamente cuatro puntos. En segundo lugar, apareció el Apertura 2001, con siete unidades, mientras que el Clausura 2026 completó ese registro con nueve. De esta manera, Talleres protagoniza su peor torneo de los últimos 19 años, en medio de una etapa marcada por los cambios de entrenadores y la falta de resultados.

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La deuda del equipo en el Kempes

Otro de los datos que expuso las dificultades deportivas de Talleres fue su rendimiento como local. Durante 2026, el conjunto cordobés no consiguió ganar dos partidos en casa dentro de un mismo mes. Registró una victoria en enero, febrero, marzo y abril, mientras que no logró triunfos durante mayo, julio, agosto y octubre. En septiembre sumó una nueva victoria.

El calendario todavía contempla el compromiso de noviembre frente a Estudiantes de La Plata, aunque el equipo ya no podrá alcanzar dos triunfos como local dentro de un mismo mes durante este año.

A esta situación se sumó la inestabilidad en la conducción técnica. En el último año y medio, Talleres tuvo ocho entrenadores, una sucesión de cambios que acompañó el deterioro de sus resultados deportivos.

En ese escenario, las versiones sobre posibles modificaciones en la estructura dirigencial volvieron a instalarse en la agenda del club. Sin embargo, Sebastián Fassi descartó su salida y sostuvo que continúa trabajando en Talleres, mientras la institución busca revertir su presente futbolístico.