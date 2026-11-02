Se viene un partidazo en el Torneo Regional Federal Amateur: General Paz Juniors-Camioneros

El Torneo Regional Federal Amateur ingresa en zona de definición y los dos equipos que representan a la Liga Cordobesa se cruzan en la próxima instancia, en una llave que promete mucho y ya se vive con emociones en ambas instituciones.

General Paz Juniors y Camioneros ganaron su serie y se metieron entre los mejores de la Región Centro. Los dos llegan con envión tras lograr clasificaciones que dieron de qué hablar.

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El 'Albo', conducido por Emmanuel Giménez, había ganado en la ida por 2-1; y ratificó su muy buen momento con un triunfazo: goleó por 4-0 a Atlético Canalense en el estadio Lalo Lacasia.

Los goles del triunfo fueron de Diogo Montenegro, Juan Pablo Cabaña y Marcos Figueroa en dos oportunidades.

Camioneros debió batallar.

Y su fuerza de voluntad tuvo recompensa.

Con gol de Juan Leiva, el 'Camión' le ganó 1-0 a Alumni de Villa María. Cabe recordar que en la ida, los capitalinos habían perdido por la mínima ante los villamarienses. El global quedó, entonces, 1-1 y por ende, la definición se trasladó a los penales, donde Camioneros fue más efectivo, convirtiendo todos los disparos para imponerse por 5-3.

¿Cómo se define?

Juniors arrancará como visitante y luego buscará en su cancha, ante su gente, el pasaje a las semifinales.

¿Y los otros cordobeses?

Más allá de que Camioneros dejó en el camino a Alumni de Villa María, el otro cordobés que se quedó en el camino es Juventud Unida (Mina Clavero). Habían empatado 0 a 0 en el choque de ida ante Defensores de la Boca en La Rioja, pero en la revancha, de visitante, Juventud Unida cayó 3 a 0 y quedó fuera del torneo.