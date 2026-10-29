Ricardo Arriazu advirtió por la economía argentina: “Comprar dólares destruyendo crédito genera recesión y desconfianza”

En medio de las señales de enfriamiento de la economía y con el riesgo país nuevamente en ascenso, economistas y empresarios plantearon advertencias sobre el rumbo financiero de Argentina, el acceso al crédito y la incertidumbre que genera el escenario electoral de 2027.

Uno de los diagnósticos más duros llegó de parte de Ricardo Arriazu, uno de los economistas que mantiene diálogo con el Gobierno de Javier Milei, quien cuestionó la forma en que el Banco Central acumula reservas y alertó sobre el impacto que puede tener sobre la actividad.

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“Estoy a favor de que compren reservas, pero no de comprar a costa de destruir crédito interno, porque, si no, genero recesión, desconfianza y una corrida el año que viene”, afirmó durante una charla organizada por Lantia Capital en Puerto Madero.

Arriazu cuestionó la compra de reservas y habló de un freno económico

El economista sostuvo que Argentina enfrenta un problema de credibilidad y señaló que la economía debería estar creciendo a un ritmo mayor.

Según su análisis, el país podría expandirse cerca del 5% anual, pero actualmente lo hace alrededor del 2%, una desaceleración que vinculó con la política monetaria aplicada para acumular dólares.

“¿Para qué acumulo dólares si yo genero el problema?”, planteó Arriazu al referirse al impacto de retirar recursos del sistema financiero.

Además, sostuvo que el Banco Central logró comprar divisas absorbiendo fondos que podrían haber sido destinados al sector privado y cuestionó que se responsabilice únicamente a los bancos por la falta de financiamiento.

“En su afán de comprar dólares, compraron más de lo que el mercado está dispuesto, sacaron plata”, señaló.

El temor al “péndulo” político y la confianza como principal desafío

Durante su exposición, Arriazu destacó que Argentina tiene una oportunidad por el potencial de sectores como la energía, la minería y el agro, pero advirtió que la falta de confianza limita las inversiones.

“Aparece la posibilidad del péndulo, cambios de política con cambio de gobierno o no, y la gente le tiene miedo al péndulo”, sostuvo.

El economista también remarcó que los activos argentinos en el exterior alcanzan unos US$ 458.000 millones y explicó que parte de esos recursos se mantienen fuera del país por la desconfianza acumulada durante décadas.

JP Morgan alertó por el riesgo país y la mirada de los inversores

Del encuentro también participó Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, quien puso el foco en el frente financiero.

El ejecutivo señaló que Argentina logró cumplir con su programa financiero, aunque reconoció que el Gobierno todavía no está accediendo plenamente al mercado internacional de capitales.

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Según explicó, la preocupación de los inversores está vinculada al temor de que un próximo gobierno modifique la política económica y pueda avanzar con una reestructuración de deuda.

“Si el próximo gobierno entra en default, es por voluntad propia de no pagar”, afirmó Minujín, y agregó que esa incertidumbre explica que el riesgo país argentino se mantenga elevado.

El CEO de JP Morgan contó que recientemente se reunió con fondos internacionales en Londres y encontró un clima de cautela.

“Los BlackRock, Fidelity ya se quemaron muchas veces, esperan que se estabilice y les parece que 2027 no va a ser estable”, indicó.

La mirada empresaria: inversiones, competitividad y el desafío de crecer

Por su parte, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, destacó la importancia de mantener el orden macroeconómico, aunque advirtió que todavía existen dificultades para mejorar la competitividad del país.

“La competitividad del entorno no está tomando la velocidad que se necesita”, afirmó.

El ejecutivo recordó que la automotriz analiza una inversión de US$ 1.341 millones para ampliar su planta de Zárate y avanzar con la producción de un vehículo eléctrico.

Según explicó, el proyecto estuvo condicionado durante años por la incertidumbre financiera y aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue clave para recuperar previsibilidad.

“El RIGI nos permitió retomar la confianza y estar muy cerca de confirmar esa inversión”, sostuvo.

Una economía con oportunidades, pero bajo presión

A su turno, Minujín destacó el potencial de sectores vinculados al conocimiento y afirmó que Argentina puede seguir creciendo pese a la suba de costos en dólares.

Como ejemplo, mencionó el centro de servicios de JP Morgan en el país, que actualmente emplea a 4.200 personas y proyecta alcanzar los 5.000 trabajadores.

“La economía del conocimiento puede generar US$ 15.000 millones de exportaciones”, señaló.