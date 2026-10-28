Quinteros a De Loredo: “Comparar Río Cuarto con Rosario sin fundamentos es sembrar un pánico innecesario”

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “ comparar Río Cuarto con Rosario sin fundamentos es sembrar un pánico innecesario” .

De este modo salió al cruce de las declaraciones del precandidato radical a la gobernación de Córdoba, Rodrigo de Loredo .

Cavallo: “Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios”

Cruce por la seguridad

"Tiene todo el derecho a hacer campaña . No tiene derecho a inventar cifras, sembrar miedo y usar la angustia de las familias para conseguir un título. Eso es miserable. Es terrorismo estadístico ”, sostuvo el funcionario.

"Las estadísticas provinciales muestran una baja de los principales delitos. Eso no significa que esté todo resuelto. Significa que hay datos que deben respetarse, aunque le arruinen el discurso a quien necesita presentar una catástrofe para promocionarse", cuestionó el ministro.

" Comparar Río Cuarto con Rosario sin fundamentos es sembrar un pánico innecesario . Revela una profunda ignorancia sobre la seguridad y una enorme irresponsabilidad para hablar de un problema que exige conocimiento, trabajo y seriedad. Quien pretende gobernar debería, por lo menos, aprender a interpretar una estadística antes de usarla", insistió Quinteros.

"Cada delito nos preocupa. Cada víctima merece una respuesta. Por eso resulta miserable convertir ese dolor en un invento electoral. Los vecinos tienen derecho a exigirnos resultados. Los candidatos no tienen derecho a engañarlos", remarcó en una publicación de “X”.

“Marketinero”

"Hacerse el excéntrico recorriendo la provincia en un auto de película puede servir para llamar la atención. Para gobernar hacen falta capacidad, equipos y propuestas. Si toda la oferta es una puesta en escena acompañada de frases alarmistas, lo que hay es un show marketinero", volvió a criticar Quinteros.

"La gente quiere trabajo y verdad. Quiere funcionarios que se hagan cargo y dirigentes que estén a la altura. La seguridad, y en especial la gestión, exigen compromiso y trabajo. A eso sólo lo puede ofrecer a alguien comprometido ya quien se le conoce, al menos, que trabajó alguna vez", concluyó el ministro.

Passerini sobre el impacto de la crisis: "Milei no va a ser reelecto"

Qué dijo De Loredo

De Loredo dijo durante su visita a Río Cuarto que la ciudad “va camino a ser la nueva Rosario” .

“Por la droga tenés cuatro muertos los últimos 30 días”, afirmó en declaraciones a Telediario Digital. Además aseguró que Río Cuarto ocupa el primer lugar en el ranking provincial de homicidios.