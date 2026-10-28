Cavallo: “Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios”

El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró que en el gobierno del presidente Javier Milei “manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios” al analizar la actual coyuntura económica.

De esta manera comparó la actual política con la gestión del exsecretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno.



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“Acumular reservas”

Además indicó que “es el momento de acumular reservas” . “Tienen que decir ´vamos a comprar tanto por día´, y realmente comprar tanto por día, como es en cualquier país sensato”, agregó en diálogo con Maximiliano Montenegro de “Ahora play”.

“Él (Luis Caputo) no está para manejar el mercado cambiario, él está para organizar bien la economía”, remarcó.

"Yo siempre los he tratado de ayudar. Los informes mensuales que escribo, más que para mis clientes, están dirigidos a Milei y al Gobierno. Yo los quiero ayudar, yo no quiero que esto vuelva a ser un fracaso", insistió Cavallo.

También señaló que todo “depende de qué alternativas se le presenten a Milei, depende de lo que vaya a hacer Patricia Bullrich, de lo que vaya a hacer Macri”.

"Lo único que faltaría es que volviéramos a un esquema de tipo intervencionista, populista. Ojo no quiere decir que una alternativa que incluya al peronismo, vaya a ser inexorablemente de esa naturaleza" , aclaró el economista.

Y después añadió: “Porque yo conozco algunos gobernadores que se manejan muy bien, y además el gobierno de Menem fue un gobierno peronista”.

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“Corre el riesgo de no ganar la elección”

"Corre el riesgo de no ganar la elección. Si siguen las cosas así como hasta ahora, no sé si va a ganar la elección el año próximo" , evaluó Cavallo.

Aunque luego mencionó: “Si él es capaz de explicarle a la gente cómo es que se va a salir de esta situación, pero no insultando a todo el mundo, sino explicándole de una manera creíble a la gente cómo se va a salir de esta situación, yo creo que todavía tiene la posibilidad de mejorar mucho la situación y ganar la elección el año próximo”.

Para el exministro de Carlos Menem, “el problema de Caputo es que él no es el ministro de Economía, el ministro de Economía es Milei”.

Cavallo también afirmó que “Milei tiene una confusión conceptual muy grande”. “Él habla de libertarianismo o liberalismo extremo, y del respeto de los derechos de propiedad y de libertad económica, y por ejemplo los exportadores, salvo los que vayan a exportar vía el RIGI, no tienen la propiedad de sus ingresos por exportación. Están obligados a vender la divisa al Banco Central al tipo de cambio que dice el Banco Central”, volvió a ejemplificar.

“Las empresas que necesitan capital de trabajo o invertir, y que necesitarían dólares, no pueden comprar dólares salvo para determinados usos y además en determinados mercados, en el mercado de contado con liquidación”, recordó el economista.

“Mi recomendación es que liberen todo” , expresó Cavallo al referirse al cepo aún vigente para las empresas.