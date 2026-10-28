Preocupación en obras sociales provinciales: alertan por cambios demográficos, altos costos y presión financiera

Con una contundente radiografía sobre la crisis estructural que atraviesa el sistema sanitario argentino, se inauguró el V Congreso Nacional de COSSPRA (Confederación de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina) que se realiza en Puerto Iguazú. Del encuentro participan referentes sanitarios de las 24 jurisdicciones del país y más de 600 asistentes.

La apertura oficial estuvo a cargo del presidente de la entidad, Carlos Funes, y del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quienes coincidieron en señalar que la sustentabilidad prestacional llegó a un punto de inflexión marcado por la caída de la natalidad, el envejecimiento poblacional y la presión de los medicamentos de alto costo. También participaron de la mesa de apertura el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa; el presidente de este V Congre y titular del IPS de Misiones, Lisandro Benmaor; y el ministro de Salud misionero, Héctor González.

Más afiliados que PAMI y un “mundo distinto”

Al dejar inaugurado el plenario, el titular de COSSPRA, Carlos Funes, puso sobre la mesa el volumen real que administran las cajas sanitarias de las provincias y advirtió sobre la profunda mutación demográfica de la última década. Funes remarcó que el conjunto de las obras sociales provinciales asiste actualmente a “7 millones de personas, dos millones más que PAMI”, convirtiéndose en el sector de mayor peso prestacional del país.

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En esa línea, el dirigente enfatizó la necesidad de abordar el problema sin parches temporales: “No alcanza con discutir el costo de una consulta o un medicamento, hay que mirar el sistema completo. La sustentabilidad no es contraria al derecho a la salud. La salud no puede discutirse ante cuestiones fragmentadas. Hay personas que esperan que tomemos las decisiones correctas. No alcanza con mirar cada desafío por sí solo, sino definir la sustentabilidad integral a largo plazo con decisiones federales”.

Asimismo, advirtió que las reglas de juego cambiaron por completo: “Nacen menos niños, la tecnología avanza y se estiró la expectativa de vida. Los adultos mayores son más que los jóvenes; vivimos en un mundo distinto al de hace diez años”.

Para las administraciones provinciales —como el Apross en Córdoba—, este desfasaje demográfico se traduce en una presión financiera inédita, donde la pirámide invertida demanda tratamientos complejos y de cobertura prolongada para pasivos, con una base de aportantes activos proporcionalmente menor.

Passalacqua criticó quita de fondos

A su turno, el gobernador misionero Hugo Passalacqua llamó al diálogo entre las jurisdicciones y destacó el trabajo federal. Tras su presentación, dialogó con Perfil Córdoba, donde dejó definiciones en sintonía con los reclamos que sostiene la provincia de Córdoba ante la Nación.

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El mandatario elevó el perfil político del encuentro al exigir un debate profundo que supere la coyuntura y las peleas sectoriales por aranceles o valores de medicamentos. “Necesitamos una agenda federal de salud con la participación de todos los actores del sistema, cómo mejorar condiciones de negociación de precios y evitar respuestas fragmentadas ante problemas compartidos. Hay que construir acuerdos más allá de las coyunturas y pasar del diagnóstico a las decisiones”, sostuvo.

“La quita del Remediar es plata que ya pusiste, porque la persona lo pagó con sus impuestos, con el IVA. Con esa plata que no llega, y que las provincias tenemos que suplantar como podemos, dejás de hacer obra pública, escuelas y otras prioridades”, advirtió.

Las jornadas de trabajo continúan en Puerto Iguazú con paneles técnicos enfocados en la judicialización de la salud, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y los mecanismos de compras centralizadas, problemáticas que impactan de manera directa en el equilibrio financiero de las cajas provinciales de todo el país.