Paredón al crédito pyme: cayó la demanda y los bancos ajustaron los requisitos para prestarle a las empresas

El acceso al financiamiento para el sector productivo atravesó un período de cautela y mayor selectividad durante los meses de invierno. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborada por el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ), las entidades financieras aplicarán un endurecimiento moderado en los estándares de aprobación para los préstamos dirigidos a las empresas.

El relevamiento —que consulta a los principales bancos del país sobre la oferta y demanda de fondos— reveló un Índice de Difusión (ID) de -14,6% para la oferta general a empresas . Sin embargo, la restricción se sintió con mayor severidad en el universo de las pequeñas y medianas empresas, donde el indicador se posicionó en un -23% .

Este ajuste en las condiciones de aprobación (que incluyeron menores montos, plazos más acotados y mayores exigencias de garantías) coincidió con un freno en la actividad crediticia. El conjunto de bancos participantes percibió una significativa disminución de la demanda de crédito por parte de las firmas (-35,1%) , un fenómeno que afectó tanto a las pymes como a los grandes grupos corporativos. La única señal favorable para el sector se observará en los diferenciales sobre el costo de fondeo, que mostró una moderada flexibilización.

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Manguera de liquidez para hogares: repuntan los hipotecarios

Una realidad distinta se vivió en el segmento del crédito a las familias. Si bien los estándares crediticios generales para los hogares permanecieron sin cambios de magnitud en líneas tradicionales como tarjetas de crédito o préstamos prendarios, la línea de créditos hipotecarios registró una flexibilización significativa (+22%) .

En los créditos para la vivienda, los bancos reportaron un sesgo de flexibilización en los spreads de tasa y una moderada ampliación en los montos máximos prestables , aunque compensada con un leve acortamiento en los plazos máximos.

En cuanto al volumen de solicitudes, la demanda de los hogares se mantuvo en un terreno de neutralidad en todas sus modalidades durante el tercer trimestre, tras el reacomodamiento del consumo familiar en el periodo anterior.

Expectativas para el cierre de 2026: qué prevén los bancos para el cuarto trimestre

De cara al último tramo del año, las entidades financieras anticipan un escenario de transición hacia una mayor estabilidad e incipiente reactivación:

Crédito a Empresas: Para el cuarto trimestre se prevé una postura de neutralidad en los estándares de aprobación (1,6%) para las grandes firmas, aunque persistirá una leve restricción para el segmento pyme. En paralelo, las entidades guardan un nivel repunte en la demanda general de financiamiento corporativo (7,2%) , empujado principalmente por las grandes empresas (+12,2%).

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Crédito a Hogares: Los bancos mantendrán sin cambios sustanciales los requisitos de aprobación en todas las líneas familiares.

Demanda de consumo e inversión familiar: Para los últimos tres meses del año, las entidades proyectan un aumento en la demanda de crédito por parte de las familias . El renovado dinamismo estaría encabezado por los préstamos hipotecarios, las tarjetas de crédito y los préstamos personales al consumo, mientras que la línea prendaria mantendría los niveles actuales.