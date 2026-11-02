Octubre en rojo: Cayeron las ventas de autos nuevos y usados en Córdoba y en el país

El mercado automotor registró un octubre en terreno negativo y Córdoba no fue la excepción. Tanto en las concesionarias de unidades 0km como en el circuito de compraventa de usados, los números del mes confirmaron una retracción generalizada en las operaciones, afectada por la pérdida de dinamismo del consumo y los ajustes en la demanda.

A nivel nacional, el registro de patentamientos de autos nuevos cerró el mes con 45.965 unidades, lo que representa una caída del 8,4% frente a septiembre y un descenso interanual del 12%. Con estos valores, los primeros diez meses de 2026 acumulan 481.852 patentamientos, un 12,8% por debajo del mismo período del año pasado.

En el análisis por marcas de unidades 0km, Toyota se mantuvo como líder del mercado nacional durante octubre con 6.947 unidades (16,2% de participación), seguida por Volkswagen con 5.358 patentamientos (12,5%) y Fiat con 5.039 operaciones (11,7%). En cuanto a los modelos 0km más vendidos, el liderazgo del mes estuvo fuertemente disputado por las pick-ups y los vehículos de pasajeros de mayor salida: la Toyota Hilux encabezó el ranking general con 2.820 unidades (6,6% del mercado), secundada por la Volkswagen Amarok con 2.128 patentamientos (5,0%) y la Ford Ranger con 1.953 unidades (4,6%). Detrás de las camionetas se ubicó el Fiat Cronos con 1.799 unidades (4,2%) consolidado como el auto de pasajeros nacional más elegido, seguido muy de cerca por el SUV Ford Territory con 1.791 unidades (4,2%).

En territorio cordobés, la plaza de 0km se mantuvo como el tercer mercado del país tras la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, aunque también evidenció la desaceleración. En octubre se inscribieron 4.875 vehículos nuevos en la provincia, una cifra que retrocedió un 9,6% frente a septiembre y se ubicó un 17,8% por debajo de octubre de 2025. Así, el acumulado provincial de cero kilómetro trepa a 53.103 unidades en lo que va del año.

Usados

Por el lado de los usados, si bien el volumen total de transacciones amortigua el impacto del sector, la tendencia a la baja también se hizo sentir. Durante el mes se transfirieron 162.166 vehículos usados en todo el país, marcando un retroceso intermensual del 5,2% y una caída del 2,6% frente a octubre del año anterior. En el balance acumulado del año, el circuito de usados contabiliza 1.539.549 transferencias a nivel nacional, un 4% menos en la comparación interanual.

En la división de autos usados por marcas, Volkswagen encabezó las operaciones de octubre con el 17,9% del mercado (27.763 unidades), escoltada por Ford (21.229 transferencias y 13,7%) y Renault (18.978 operaciones y 12,3%). Entre los modelos usados más demandados, el inamovible Volkswagen Gol continuó al frente con 8.632 transferencias (5,6% del mercado), seguido por la Toyota Hilux con 6.192 unidades y la Ford Ranger con 4.523 operaciones.

En el plano provincial, Córdoba sostuvo su posición estratégica como la segunda jurisdicción con mayor movimiento de usados en la Argentina. En el segmento de automóviles, la provincia concretó 14.402 operaciones en octubre, mostrando una leve recuperación del 8,5% frente a septiembre pero una caída del 7,1% en la medición interanual. En comerciales livianos (utilitarios y pick-ups), en tanto, se anotaron 4.184 transferencias, lo que implicó una contracción del 9% mensual y del 10,3% interanual.