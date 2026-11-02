Monzó: “Nunca vi al peronismo tan fragmentado como ahora”

Emilio Monzó considera que el peronismo atraviesa una de sus etapas de mayor fragmentación y que las disputas internas amenazan con debilitar su capacidad electoral. “Nunca vi al peronismo tan fragmentado como ahora”, sostuvo el ex titular de la Cámara de Diputados, al analizar la interna entre Cristina y Máximo Kirchner, por un lado, y Axel Kicillof, por el otro.

Para Monzó, la pelea por la sucesión y el legado político aleja al movimiento de su pragmatismo histórico. “Esa división lo aleja de su pragmatismo histórico y lo lleva al dogmatismo”, afirmó en Radio Now. Como contraste, recordó que el kirchnerismo supo incorporar figuras de otros espacios para ampliar su base electoral, como Julio Cobos, Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. A su entender, hoy esa capacidad de sumar sectores está condicionada por la disputa interna.

La boleta única y el desafío electoral

Monzó también advirtió sobre las consecuencias de la boleta única para el peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que el sistema reduce el efecto de arrastre de los intendentes del conurbano sobre las candidaturas provinciales y nacionales, una ventaja que históricamente fortaleció al PJ. Como ejemplo, recordó el contraste entre dos elecciones separadas por apenas dos meses, en las que el peronismo pasó de ganar por más de diez puntos a perder por una diferencia similar.

Llaryora tensionó fuerte con Milei por los subsidios al transporte: "Les da la espalda a Córdoba y el interior"



En paralelo, el dirigente planteó que existe espacio para reconstruir una alternativa de centro, aunque reconoció las dificultades que impone la polarización. Destacó a Jorge Brito como una figura con atributos para representar ese sector, pero aclaró que no está buscando un candidato presidencial. También valoró las gestiones de Juan Schiaretti en Córdoba y Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

Las críticas a Milei y la autocrítica del macrismo

El análisis de Monzó incluyó cuestionamientos al presidente Javier Milei. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal, sostuvo que la Argentina también necesita equilibrio institucional y emocional. A su juicio, la confianza y la previsibilidad son indispensables para impulsar el crecimiento y las inversiones. Además, advirtió que la conducta presidencial “ya no es una reacción imprevista, sino un patrón de comportamiento”.

El ex diputado también revisó la gestión de Mauricio Macri y reconoció errores en el manejo de los planes sociales y los cortes de calles. “Nos equivocamos enormemente al no terminar con la intermediación de los planes sociales”, admitió. Según explicó, el macrismo tuvo respaldo social para avanzar contra los intermediarios, pero no aprovechó esa oportunidad desde el comienzo del gobierno.