Monte Cristo acelera dos obras clave: 20.000 metros de adoquinado y un nuevo Paseo Cultural

Monte Cristo avanza con un ambicioso plan de obras públicas que apunta a modificar la infraestructura urbana de la ciudad. Entre los proyectos principales se destacan una obra de 20.000 metros de adoquinado, que llegará a distintos sectores y beneficiará a cuatro barrios, y la construcción de un Paseo Cultural y Gastronómico en el predio donde funcionaba el antiguo corralón municipal.

El intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz, explicó que el municipio trabaja para sostener el ritmo de ejecución pese a las complicaciones generadas por las condiciones climáticas.

"Estamos con varias obras en la ciudad que, con este tema del clima, se nos complica. Iniciamos una obra de adoquinado de 20.000 metros y estamos renegando con la lluvia", señaló.

Para evitar que las precipitaciones afecten los tiempos previstos, el municipio incorporó nuevas medidas de protección de los materiales y las zonas de trabajo. "Hemos implementado bolsas de 100 metros para tapar, para que no se nos atrase tanto las obras", detalló el jefe municipal.

El proyecto contempla la colocación de 20.000 metros de adoquines distribuidos en diferentes sectores de Monte Cristo, con impacto directo en cuatro barrios de la ciudad.

Según explicó Haniewicz, la iniciativa forma parte de una planificación para mejorar la circulación y la infraestructura vial en zonas que actualmente requieren intervención.

La obra se ejecuta de manera progresiva y el municipio busca mantener el avance durante los próximos meses, condicionado por la evolución del clima.

El nuevo Paseo Cultural y Gastronómico

Además del adoquinado, Monte Cristo trabaja en la transformación del espacio donde funcionaba el viejo corralón municipal. Allí se desarrolla un proyecto que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para actividades culturales, comerciales y gastronómicas.

"Estamos avanzando en las obras del Paseo Cultural y esperemos tenerlo listo para inaugurarlo el 8 de diciembre", indicó el intendente.

Obras y planificación urbana

El proyecto contempla un auditorio para la presentación de los talleres culturales, una sala de exposición permanente, un sector peatonal que conectará dos calles, locales gastronómicos y comerciales, un pequeño escenario y espacios destinados a artesanos.

La propuesta fue desarrollada junto al Ente Metropolitano con la intención de generar un espacio de referencia no solo para los vecinos de Monte Cristo, sino también para habitantes de localidades cercanas.

"Esperemos que sea un espacio cultural para toda la sociedad", afirmó Haniewicz.