Miniso prepara su desembarco en Córdoba: proyecta entre seis y ocho locales en la capital provincial

La cadena china Miniso busca ampliar su presencia en la Argentina y tiene a Córdoba entre los principales destinos de su expansión para 2027. Después de consolidar una red de ocho sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la compañía trabaja en su llegada al interior y evalúa alternativas comerciales para instalarse en la capital provincial, donde estima que existe espacio para desarrollar entre seis y ocho locales.

El plan de crecimiento contempla una inversión de hasta US$ 50 millones durante los próximos cinco años, la apertura de alrededor de 100 tiendas y la posibilidad de generar unos 1.000 puestos de trabajo. La estrategia apunta a consolidar la marca en los principales centros urbanos del país, con una primera etapa enfocada en centros comerciales y una expansión posterior hacia locales a la calle.

En Córdoba, el desembarco todavía está en etapa de conversaciones. Según explicó Carlos Jamardo, gerente de Marketing de Miniso Argentina, la empresa mantiene contactos con los principales centros comerciales de la provincia. La dimensión de los locales que requiere la marca es uno de los factores que inciden en los tiempos de negociación y en la definición de cada ubicación.

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Shoppings y locales a la calle: cómo sería el plan en Córdoba

La compañía busca espacios amplios que le permitan desplegar su propuesta comercial, basada en productos de diseño, artículos para el hogar, accesorios y objetos de uso cotidiano. Esa necesidad de superficie hace que la búsqueda de ubicaciones sea un proceso que demanda tiempo y acuerdos con los operadores de los centros comerciales.

“La capital cordobesa da tranquilamente para seis, siete, ocho locales”, afirmó Jamardo a Iprofesional, al describir el potencial que la empresa identifica en el mercado local. Aunque todavía no se comunicaron direcciones ni fechas concretas de apertura, la proyección ubica a Córdoba entre las plazas que la marca quiere desarrollar en la siguiente etapa de su crecimiento.

La hoja de ruta prevista para la capital provincial contempla comenzar con sucursales en shoppings y avanzar luego hacia locales ubicados en corredores comerciales a cielo abierto. Ese esquema permitiría a Miniso ampliar progresivamente su cobertura y evaluar distintos formatos de acuerdo con las características de cada zona.

Por el momento, la empresa no informó qué centros comerciales cordobeses albergarían las primeras sucursales ni cuántas aperturas se concretarían durante 2027. La definición dependerá del avance de las conversaciones y de la disponibilidad de espacios que se ajusten a las necesidades de la marca.

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Una expansión nacional con inversiones y empleo

El avance sobre Córdoba forma parte de un programa de crecimiento más amplio. Miniso viene de inaugurar una tienda de 460 metros cuadrados en el shopping Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, que se sumó a su red de ocho locales operativos en el AMBA. La apertura, realizada a mediados de octubre, incluyó acciones promocionales y convocó a una importante cantidad de visitantes.

Antes de que termine 2026, la compañía prevé sumar otros dos puntos de venta: uno en Oeste Outlet Shopping, en Morón, y otro en el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata. Esta última apertura marcará el primer desembarco de la cadena fuera del área metropolitana bonaerense.

Para 2027, el plan contempla la apertura de entre 15 y 20 tiendas adicionales, además del lanzamiento de su plataforma de comercio electrónico. El objetivo de alcanzar 100 establecimientos en cinco años supone una ampliación significativa de su presencia en el mercado argentino y la incorporación progresiva de personal para atender los nuevos locales.