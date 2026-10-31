Milei fideliza su núcleo duro en Córdoba: ¿Anticipo preelectoral de 2027?

La carrera electoral del próximo año aún es una gran incertidumbre. No obstante, Milei fideliza su tercio en la Provincia de Córdoba, pero si hubiera un eventual ballotage, su performance aparece por debajo de lo que fue en 2023. Los números de Córdoba aparecen como un proxy (como se le dice a una variable que reemplaza a una variable no observable o inmensurable) del escenario nacional en la hipótesis de una doble fractura en el oficialismo (con el presidente teniendo que enfrentar a Bullrich) y en la principal fuerza opositora (con Kicillof compitiendo con un candidato apoyado por CFK).



En la provincia de Córdoba, Javier Milei obtuvo en octubre de 2023 el 33% de los votos y fue escoltado por Juan Schiaretti (28,5%); Patricia Bullrich se ubicó tercera, con 22,3%, Sergio Massa cuarto (13,2%) y Myriam Bregman quinta, con 13,2%. Luego, en la segunda vuelta de noviembre de ese año, el libertario superó a Massa por 74% a 26%. A dos años de la primera vuelta presidencial, la más reciente encuesta presencial de Grupo Feedback arrojó que la imagen positiva del actual presidente se ubica algo por debajo del núcleo duro representado por aquel tercio referencial: la calificación favorable es de 25,6%, mientras que la negativa roza el 45% y la opinión regular alcanza 29,5%.

En tanto, según el mismo informe su intención de voto es de 29,3%, con lo cual se ubica en el mismo orden de magnitud del resultado de octubre de 2023 (considerando el margen de error muestral). Así, Milei casi triplica a Axel Kicillof, quien roza el 10%. Bregman, Mauricio Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizan un empate técnico a tres bandas: todos rondan el 5%. Sin embargo, casi un cuarto de los electores de la provincia se muestra indeciso y 13,3% votaría en blanco o no votaría a ninguno, lo que pone de manifiesto que la carrera preelectoral resulta prematura para la maduración de la agenda política en la opinión pública.

Más allá de esa limitación, la tendencia que reportó Grupo Feedback en Córdoba resulta significativa, dado que esta provincia es un bastión libertario desde 2023. Que Milei se ubique en torno al 30% de intención de voto a nivel local resulta consistente con la reciente proyección nacional de CB Global Data relevada vía online (CAWI): en un escenario competitivo de varios candidatos, el presidente alcanza 27,1% de intención de voto; con hipótesis de ruptura de la coalición oficialista, Bullrich obtiene 8,5%. Por el lado de la principal fuerza opositora, Kicillof ronda el 17%, vs 12,1% de un candidato cristinista. Completa el top 5 Bregman (7,3%), con casi 15% de indecisos.

Una medición alternativa a nivel provincial realizada mediante CAWI por Dialogía reportó casi un 45% de imagen positiva para la gestión de Milei, vs casi 55% de negativa. Eso arroja un saldo desfavorable que ronda los 10 puntos porcentuales (pp).

Dialogía no midió intención de voto, sino permeabilidad electoral: aun así, el “voto seguro” de Milei replica, con apenas matices, el umbral en torno al 30% que se observa en la encuesta de Grupo Feedback, confirmando que el presidente lograría fidelizar su núcleo duro. Si se considera el “podría votarlo”, proyecta hasta 48,2%. Ese 48% se confirma en el escenario de ballotage, vs 34,4% del gobernador bonaerense.

Milei conserva competitividad, pero su desempeño potencial en un ballotage es inferior al de 2023; esto sugiere que mantiene capacidad de expansión, aunque sin reproducir la contundencia de su victoria anterior.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman