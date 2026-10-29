Llaryora quiere estar dentro del RIGI y le reclamó a Karina Milei que "ayude a desarrollar proveedores locales"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió este jueves que las inversiones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsen el desarrollo de proveedores locales de productos y servicios. Lo planteó al acompañar a empresarios cordobeses en la primera Ronda de Negocios del régimen, en la Estación Fluvial de Rosario.

“Las empresas beneficiarias del RIGI tienen que asumir también una responsabilidad y una visión estratégica para ayudar a desarrollar proveedores locales, que puedan brindar servicios”, sostuvo el mandatario.

La jornada busca vincular a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, industria e infraestructura. Para las empresas de Córdoba, es una oportunidad de ampliar sus vínculos comerciales e incorporarse a las cadenas de valor de esas inversiones.

Llaryora en Rosario en evento de RIGI

Llaryora se refirió a la situación de las provincias que no participan directamente del régimen. “Las provincias que no participamos directamente de estos regímenes necesitamos que también nos llegue el derrame de sus beneficios. Para eso, necesitamos una verdadera estrategia de desarrollo de proveedores”, dijo.

Planteó que esa estrategia debe incluir financiamiento para que las empresas adecuen su capacidad productiva a las nuevas demandas.

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“Lo que tenemos que hacer es una política de largo plazo de transformación estratégica, financiando esa transformación, porque hay que comprar maquinaria y equipamiento”, expresó.

Las capacidades cordobesas

El gobernador destacó el perfil de las firmas de la provincia. “Capacitación, tecnología, cultura industrial y experiencia nos sobran, porque lo hemos hecho para otros sectores, igual o más competitivos que la industria del petróleo, el gas y la minería”, señaló.

Llaryora en Rosario

Remarcó que incorporar proveedores nacionales también puede mejorar la competitividad de las compañías que llevan adelante los grandes proyectos. Según planteó, les permitiría contar con servicios y repuestos cercanos, reducir los tiempos de respuesta y optimizar costos.

“Desarrollar al proveedor local es desarrollar tu competitividad”, afirmó.

Cómo funciona la ronda

La jornada fue organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con el Gobierno de Santa Fe. Reúne a 43 operadoras mineras, industriales y de infraestructura y a más de 1.800 empresas proveedoras de todo el país.

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Contempla más de 2.100 reuniones de negocios. Su objetivo es conectar las necesidades de abastecimiento de los grandes proyectos con la oferta nacional de bienes y servicios.

Ronda de Negocios - Rigi en Rosario

Además de las reuniones comerciales, las empresas pueden acceder a asesoramiento sobre financiamiento y asistencia técnica del Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras entidades.

La agenda incluye también paneles con gobernadores y actividades sobre productividad, calidad, certificaciones y trazabilidad. Están orientadas a fortalecer las capacidades de las firmas argentinas.