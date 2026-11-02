"Les recomiendo peregrinar hacia FAdeA": Siciliano detalló los cortes de calles por la visita del Papa

La visita del Papa a Córdoba tendrá un operativo especial de circulación, accesos y organización para recibir a cientos de miles de personas. Entre las principales recomendaciones, el coordinador del dispositivo, Miguel Siciliano, pidió a los cordobeses que se acerquen caminando al predio de FAdeA y destacó que la peregrinación será parte de la experiencia de la jornada. "A quien vive en Córdoba Capital, ¿qué le recomiendo? Peregrinar hacia FADEA", sostuvo.

En diálogo con Radio Punto a Punto, el funcionario explicó que en la página oficial El Papa en Córdoba están publicadas las rutas peregrinas. "Hemos organizado al caminante para que ya vaya del norte, del centro, del sur de la ciudad, que se encuentren en algún camino para ir todos juntos peregrinando", detalló. En ese sentido, insistió en que la caminata no será solamente una alternativa para llegar al lugar, sino también una forma de vivir el acontecimiento.

La recomendación responde también a las dificultades previstas para llegar en vehículos particulares. Siciliano advirtió que "el estacionamiento más cercano al predio de FADEA está a cuatro kilómetros. Podés llegar a tener que dejar el auto a diez o a doce kilómetros", advirtió.

Cortes de las calles

Siciliano detalló las principales etapas de restricciones vehiculares que comenzarán el lunes por la noche. "Los primeros cortes que vamos a tener son lo que se denomina Área 0 del microcentro, que son las calles comprendidas entre Pueyrredón, Sarmiento, Chacabuco y Cañada", explicó. Y aclaró el alcance de la medida: "Va a estar cerrado para circular. No va a poder circular ni entrar ni salir".

El funcionario precisó que se trata de una restricción para los vehículos y que las vallas estarán bajo control municipal, con acompañamiento policial. Por eso, recomendó a quienes viven dentro del perímetro "saquen el auto el lunes antes de las 20, o dejalo sabiendo que vas a poder volver a usarlo el martes después de las 18", planteó. También pidió a los comerciantes que organicen con anticipación el abastecimiento de sus locales, aunque podrán abrir durante el operativo. "Los comercios van a poder abrir. Es más, te sugiero que lo abras, porque vas a estar lleno de gente", afirmó.

El segundo corte afectará a avenida Colón, desde el Nudo Vial Tropezón hasta el Área 0. La restricción comenzará el lunes a las 23, aunque durante las primeras horas se permitirá cruzar la avenida de manera transversal. "Desde las 7 de la mañana del martes ya es total. No solamente no vas a poder circular por Colón, sino que tampoco la vas a poder cruzar de manera transversal".

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La tercera restricción alcanzará a Circunvalación, desde avenida La Voz del Interior, pasando por El Quebracho, FADEA y Donosa, hasta la zona de la ruta 36. Ese tramo permanecerá cerrado desde el martes a las 6. "Todo lo que yo dije de cortes son cortes para vehículos", aclaró. En cuanto a los peatones, aseguró que podrán circular por los sectores habilitados durante todo el operativo.

"La gente va a poder circular en todo momento y a toda hora por las calles mencionadas en las áreas dispuestas para la gente, porque todo eso va a estar vallado". La única excepción estará vinculada con el ingreso al predio de FADEA, que tendrá controles y límites de capacidad.

Recorrido del Papa y los puntos para seguirlo

El recorrido del Papa en el papamóvil comenzará en avenida Colón, "a la altura de la Central de Policía, está previsto el cruce, el traspaso del Papa a un papamóvil, que es un vehículo abierto". Desde allí continuará por Colón hasta avenida General Paz, doblará hacia el sector de bulevar San Juan e Hipólito Yrigoyen y llegará al Arzobispado.

La organización también prevé entregar banderas argentinas, de Córdoba y del Vaticano. "Queremos que sea una fiesta de la gente recibiendo al Santo Padre", expresó el funcionario.

Otro de los principales puntos de concentración será avenida Hipólito Yrigoyen, entre Trejo y Plaza España. "Allí esperamos alrededor de 200.000 personas y se instalarán pantallas y equipos de sonido cada 10.000 asistentes para que puedan seguir la misa, el recorrido del papamóvil y el saludo del Papa desde el balcón del Arzobispado, previsto para las 13.40 o 13.50", precisó Siciliano.

Después del saludo, el recorrido continuará en sentido contrario por Yrigoyen, General Paz y 27 de Abril hasta la Catedral. Allí está prevista una actividad destinada a integrantes de la Iglesia Católica, con una convocatoria cercana a las 4.000 personas. Para el público general se habilitará un espacio con capacidad aproximada para 10.000 personas.

FAdeA: 58 parcelas, 1.200 médicos y 80 ambulancias

"El predio de FADEA es un predio de 80 hectáreas, que lo hemos dividido en parcelas de 100 metros por 100 metros. Son 58 parcelas y en cada parcela entran 14.000 personas", explicó. De acuerdo con Siciliano, cada una contará con baños químicos, sanitarios adaptados y un comando operativo integrado por bomberos, médicos, policías, Defensa Civil y Gendarmería, entre otros equipos. Además, habrá calles internas entre los distintos sectores para permitir el ingreso de ambulancias y facilitar eventuales evacuaciones.

En cuanto al operativo sanitario, Siciliano mencionó la presencia de "1.200 médicos que ese día van a estar trabajando en dos turnos de 600 cada turno. Hay 80 ambulancias disponibles para traslados y cuatro hospitales de campaña previstos para el lugar", enumeró.

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El Papa también recorrerá algunas de esas parcelas en el papamóvil para saludar a los asistentes. Los caminos internos, explicó, tendrán además una función clave ante cualquier emergencia: "Son las calles que están previstas para una evacuación, para el ingreso de una ambulancia".

Cuando se completen las 58 parcelas, la organización habilitará un espacio contiguo denominado Papa Fest, con capacidad para otras 200.000 personas. Siciliano aclaró que se puede "elegir estar en el Papa Fest porque ingresás directamente por ahí. Se puede ir directamente al Papa Fest, podés ir directamente al predio de FAdeA", indicó. Quienes opten por ese espacio también podrán seguir la vigilia a través de pantallas y equipos de sonido.

Siciliano pidió a quienes concurran que ingresen previamente a la página oficial El Papa en Córdoba para consultar las condiciones de acceso y los elementos permitidos. Aunque aclaró que no será obligatorio, explicó que "estar inscripto hace mucho más fácil la tarea del comando operativo para saber cómo ubicar a esa persona, cómo encontrarla. A la organización le resulta más fácil", sostuvo.

Qué llevar para la vigilia y la misa

Uno de los puntos que Siciliano pidió tener especialmente en cuenta es que no habrá puestos de venta de alimentos ni bebidas dentro del predio. Por eso, quienes concurran deberán llevar agua, comida, fruta y todo lo necesario para permanecer muchas horas en el lugar. Siciliano explicó que la decisión busca evitar que los asistentes lleguen sin provisiones pensando que podrán comprar lo que necesiten durante la jornada.

"Si va a la previa y llega el lunes a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, tenés que pensar que vas a estar en el predio hasta el martes a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando eso se descomprima", explicó. Por ese motivo, insistió en la importancia de llevar provisiones propias: "Tenés que prever llevar hidratación, llevar fruta, llevar comida, llevar lo que necesites para estar tantas horas en un predio".

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También recomendó llevar gorro y protector solar si se espera una jornada de mucho sol. "Los puestos de hidratación son para aquel que tiene un problema, se descompensa, se deshidrata, pero no es para ir a cargar el termo con agua caliente", aclaró. Y fue contundente sobre la necesidad de anticiparse.

Entre los elementos permitidos mencionó las bolsas de dormir, las reposeras y las conservadoras con agua y comida. "No podés llevar una carpa. Pero sí podés llevar una bolsa de dormir, por ejemplo. Sí podés llevar una reposera", explicó. También pidió tener presente que se trata de un espacio abierto y rural. "Es literalmente FAdeA en un campo de 80 hectáreas que hemos acondicionado para que se dé una misa", describió. Por eso, sumó otra recomendación: "Llevá repelente para mosquitos".

Por último, el funcionario insistió en que la página oficial será el canal de consulta para organizar el traslado y la permanencia en el lugar. "No dejen de entrar a la página El Papa en Córdoba, porque ahí está la información", pidió.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM).