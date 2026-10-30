La obra cloacal de Banda Norte entra en su etapa final y beneficiará a 25 mil vecinos de Río Cuarto

La obra de saneamiento cloacal que se ejecuta en Banda Norte, en la ciudad de Río Cuarto, está próxima a finalizar. Con un avance cercano al 98%, la intervención permitirá ampliar la cobertura del servicio de cloacas y mejorar la infraestructura sanitaria para alrededor de 25 mil vecinos de Río Cuarto y Las Higueras.

Durante una recorrida por los distintos frentes de trabajo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, supervisó el estado de la obra y participó de una prueba de funcionamiento de la nueva estación de bombeo cloacal ubicada en barrio Universidad, en Las Higueras. También estuvieron presentes el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló; el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Juan Pablo Toneatto; y el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas.

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Más conexiones para barrio 26 de Septiembre

Uno de los principales frentes de la obra se desarrolla en barrio 26 de Septiembre (AGEC), donde se instalaron más de 2.500 metros de red colectora, se construyeron más de 20 bocas de registro y se realizaron 280 conexiones domiciliarias, tanto sobre la nueva red como en la existente.

Con estas tareas, más familias podrán acceder al servicio de cloacas, en el marco de un proyecto que busca fortalecer el sistema de saneamiento y acompañar el crecimiento urbano del sector.

La intervención también contempla la construcción de una nueva estación de bombeo cloacal en barrio Universidad, equipada con electrobombas, sala de tableros y grupo electrógeno.

La infraestructura recibe los efluentes a través de un colector de más de 200 metros y los impulsa mediante una cañería de más de 1.200 metros hasta el sistema de tratamiento.

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Además, el proyecto incorpora el colector Laguna Blanca-Azud, que permitirá dejar fuera de servicio la estación de bombeo Laguna Blanca y derivar los efluentes hacia la estación Bicentenario, habilitada en 2022.