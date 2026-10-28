La Noche de las Vacunas: el Hospital Pediátrico organiza una jornada con música y actividades para toda la familia

El Hospital Pediátrico de Córdoba realizará este viernes 30 de octubre una nueva edición de La Noche de las Vacunas, una jornada gratuita y abierta a toda la comunidad para completar los esquemas de inmunización. La actividad se desarrollará de 18 a 22, con vacunas para todas las edades, testeos de infecciones de transmisión sexual, promoción de la donación de sangre y espectáculos para disfrutar en familia.

La Noche de las Vacunas

El director del Hospital Pediátrico, Rafael Sánchez Bocco, invitó a la comunidad a participar de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud y Gestión Territorial y el Ministerio de Salud de Córdoba. “Durante toda la jornada se realizarán las aplicaciones de todas las vacunas del calendario nacional de acuerdo a la edad y a las indicaciones que correspondan”, explicó. La convocatoria está dirigida a niños, niñas, adolescentes, personas adultas y mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y actualizar los esquemas pendientes.

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Para recibir las dosis, “deben concurrir con su documento nacional de identidad y preferentemente con el carné de vacunación. De todas maneras, aquellas personas que no cuenten con el carné de vacunación se las podrá vacunar igualmente”, aclaró el director del hospital. La propuesta busca que las familias aprovechen la jornada para revisar qué vacunas tienen pendientes y completar sus esquemas en un espacio que combina la prevención con actividades recreativas.

Testeos de ITS y promoción de la donación de sangre

La Noche de las Vacunas también incluirá espacios destinados a otras acciones de prevención y cuidado de la salud. Uno de los stands estará dedicado a la realización de testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), con el propósito de facilitar su detección. Además, habrá un espacio para promover la donación de sangre, que ofrecerá la determinación del grupo sanguíneo y el factor RH. De esta manera, la jornada ampliará su propuesta más allá de la vacunación y reunirá distintas iniciativas vinculadas con la prevención y el acceso a controles de salud.

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La convocatoria incluirá una programación artística para acompañar a las familias durante la tarde y la noche. En el escenario se presentarán el Coro de Niños Cantores de Córdoba, dirigido por Patricio Sansalone; Mara Santucho y Lucre Ortiz; Los Guaraníes; Decumbare; y el Ballet CYS de danzas folklóricas. También participarán los Payamédicos y otros artistas, con propuestas recreativas para quienes se acerquen al hospital.

Además, la organización invitó a los más pequeños a asistir disfrazados para disfrutar de las actividades previstas. La jornada propone reunir vacunación, prevención y entretenimiento en un mismo espacio, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional y promover el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida.