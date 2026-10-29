La Noche de las Galerías en Córdoba: descuentos, shows gratis y todo lo que habrá este viernes en el Centro

El Centro de Córdoba tendrá este viernes una jornada especial con una nueva edición de La Noche de las Galerías y las Peatonales, un evento que combinará compras, música, cultura y entretenimiento con actividades gratuitas durante cinco horas.

La propuesta se desarrollará de 19 a 00 horas y permitirá recorrer comercios, galerías y espacios públicos del área central con una programación que reunirá espectáculos en vivo, intervenciones artísticas y distintas propuestas para vecinos y visitantes.

Comercios abiertos hasta la medianoche: promociones y cuotas especiales

Uno de los principales atractivos será la apertura extendida de los locales comerciales del Centro. Los negocios participantes permanecerán abiertos durante la tarde-noche y ofrecerán descuentos, promociones especiales y planes de pago con tarjetas de crédito.

La iniciativa apunta a generar un mayor movimiento comercial en las peatonales y galerías, además de invitar a redescubrir espacios tradicionales del área central.

Cinco escenarios y una noche a puro ritmo cordobés

La música será protagonista con una programación distribuida en distintos puntos del Centro. Habrá escenarios sobre las peatonales y calles cercanas con propuestas que recorrerán distintos géneros, desde folklore y jazz hasta rock, música popular y fusiones contemporáneas.

Entre los artistas confirmados estarán Lorena Jiménez, Small Jazz Band, 4 al Hilo, Pachi Herrera, Emilio Morales, Las Rositas, Tati Falco y otros músicos cordobeses.

El escenario ubicado en Deán Funes y Rivera Indarte será además el lugar elegido para el acto de inauguración oficial del evento.

La jornada tendrá también como protagonista al Encuentro Nacional de Coros de Córdoba, que reunirá a más de 20 agrupaciones vocales provenientes de diferentes puntos del país.

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Los conciertos se realizarán en galerías comerciales y edificios históricos, con presentaciones en espacios como la Galería Rex, Galería Planeta, Pasaje Muñoz, Galería Libertad, Galería San Martín y la Basílica Nuestra Señora de la Merced.

Autos clásicos, motos históricas y propuestas para toda la familia

El recorrido también tendrá atractivos para quienes disfrutan de los vehículos antiguos. Habrá una exposición de autos clásicos sobre calle 9 de Julio y una muestra de motocicletas históricas en calle 25 de Mayo, organizada junto al Moto Club Puma.

En paralelo, la Plazoleta del Fundador sumará actividades recreativas para chicos y familias, con propuestas artísticas, circo, espacios de pintura y distintas intervenciones culturales.

El recorrido se extenderá por las zonas de 9 de Julio, Rivera Indarte, Deán Funes, Obispo Trejo, San Martín y 25 de Mayo, con propuestas distribuidas en distintos puntos del circuito.

La actividad es impulsada por comerciantes del área central, la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal de Barrio Centro, con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial.