Julieta Rinaldi presentó el libro sobre jurisprudencia del Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba

Con dos presentaciones, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, la legisladora Julieta Rinaldi presentó el libro “Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba. Estudio y compilación de las resoluciones del órgano constitucional de remoción de magistrados y funcionarios judiciales”, de Toledo Ediciones.

Además de presidir el organismo, Rinaldi es directora de la obra editorial inédita en la provincia de Córdoba. Hasta ahora no había una compilación de todos los pronunciamientos que tuvo el Jury desde su creación en el año 1988.

El coordinador es Emilio Bovo y los coautores, Matías Ezequiel Chaui, Nadia Daniela Nester y Facundo Torres Lima.

Obra inédita que compila todos los fallos del Jury.

El libro fue prologado por Armando Andruet quien destacó la singularidad del libro, durante la presentación realizada en el Salón Vélez Sársfield de la UNC el jueves 29 de octubre. Andruet ponderó la decisión de asumir un desafío de magnitud que consistió en compilar todos los fallos del Jurado de Enjuiciamiento, con sus luces y sombras. Y también reconoció que, pese a la permanente renovación de sus miembros, el Jury sostuvo criterios previsibles.

Una doctrina sólida

Además de la colección de todos los fallos del Jurado, el libro contiene las líneas estables, los desvíos y la evolución de los criterios en el juzgamiento de magistrados provinciales.

En sus páginas se pueden leer cómo se aplicaron en los diferentes casos las causales de remoción, las reglas de admisibilidad de las denuncias, las suspensiones de magistrados en sus funciones, entre otros aspectos.

Todas las sentencias

A partir de la página 321, hay fichas de cada uno de los procesos sustanciados. De modo didáctico y con información detallada, se incluye cada caso: Qué magistrado o funcionario fue sometido a Jury, la fecha de la sentencia, la causal invocada, la composición del Jurado, el resultado, si fue unánime o por mayoría, los hechos imputados y los fundamentos de la decisión.

En la presentación estuvieron el ministro de Justicia Julián López y las vocales del TSJ Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollatti.

Presencias notables

Durante la presentación, estuvieron presentes autoridades provinciales, miembros del Tribunal Superior de Justicia, legisladores provinciales, autoridades universitarias y docentes de la Facultad de Derecho.

El desempeño del Jurado de Enjuiciamiento tiene un ancla política. En su conformación, hay dos legisladores por el bloque mayoritario y otros dos que representan a minorías, además de un miembro del Tribunal Superior de Justicia. Rinaldi destacó que esa integración hace que el oficialismo no tenga prevalencia en las decisiones.

Durante la presentación la legisladora instó a los abogados a realizar denuncias precisas y basadas estrictamente en las causales previstas por la ley para evitar que el jurado de enjuiciamiento sea utilizado como una instancia revisora de juicios que no conforman a las partes. Por su parte, Torres Lima opinó que estamos en una época de "judicialización de la política" y de "politización de la justicia".

Ante la consulta realizada por este medio sobre la posibilidad del acceso público a las sesiones del Jurado donde se resuelven aperturas o rechazos de renuncias, la respuesta fue que la Ley que regula el instituto del Jury prevé "actuaciones secretas" hasta el debate oral y público que concluye en la absolución o remoción de magistrados.