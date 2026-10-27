Ignacio Segura rankea en punta para el Juzgado Federal 1 y sorteó con éxito una denuncia penal

El expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, encabeza el orden de mérito provisorio en el concurso 590 del Consejo de la Magistratura de la Nación, del que saldrá el próximo juez federal 1 de Córdoba. Es el tribunal con competencia electoral del fuero. De ahí la trascendencia de quien cubrirá la vacante que dejó Ricardo Bustos Fierro, en 2023.

Segura obtuvo un puntaje de 173,4 que surge de la sumatoria de 90 puntos en la prueba de oposición y 83,4 por antecedentes. Le siguen el funcionario de la Justicia Federal de Mercedes, San Luis, Carlos Felipe Díaz Lannes; el exfuncionario mendocino Andrés Da Rold quien fue denunciado en 2024 por su expareja; el juez civil de Córdoba Carlos Isidro Bustos, que tramitó la herencia multimillonaria del hacendado Manubens Calvet; y el vocal del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Pablo Roberto Toledo.

A partir del orden de mérito provisorio, continúa el trámite en la Comisión de Selección del organismo. El próximo lunes abrirá el plazo para impugnaciones de los postulantes; se sorteará una subcomisión que evaluará los planteos. Es el primer estadío del concurso que concluirá con las entrevistas a los candidatos que queden en carrera. El último paso será la elaboración de la terna y la aprobación del plenario del Consejo para remitir al Poder Ejecutivo.

Orden de Mérito Provisorio. Fuente: Consejo de la Magistratura de la Nación.

Un jugador en política

Ejercer la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba sumó para catapultar a Segura a nivel nacional. En efecto, es asesor de la consejera de la Magistratura, María Fernanda Vázquez, con un cargo de funcionario otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las elecciones del 20 de octubre pasado para renovar los consejeros por el estamento de abogados, fue uno de los armadores de la Lista Abogacía Federal, que apoyó el gobernador Martín Llaryora, pero los resultados colocaron a la boleta en tercer lugar. Allí figuró como candidato a consejero suplente el funcionario provincial Juan Manuel Aráoz.

En círculos que interconectan la Justicia y la Política sostienen que Segura es el candidato de Llaryora para el Juzgado Federal 1 de Córdoba.

Denuncia desestimada

Segura sorteó en agosto de este año una denuncia que pudo complicar su postulación. El 10 de ese mes, el abogado Marcelo Villalba Yardín lo denunció penalmente. Describió una supuesta maniobra ilícita al señalar que se desempeña como secretario letrado de máxima jerarquía en la vocalía de la consejera María Fernanda Vázquez, quien a su vez preside la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura.

Según la denuncia, la consejera no se abstuvo ni delegó sus funciones, sino que se trasladó a la ciudad de Córdoba para presidir personalmente la prueba de oposición en la que concursaba su asesor. Asimismo, Villalba Yardin afirmó que con posterioridad al examen ambos habrían compartido reuniones sociales privadas en Córdoba, argumentando un "trato frecuente y familiar" que tornaba obligatoria su excusación.

Al analizar la presentación, el fiscal federal Eduardo Taiano calificó la acusación como una "conjetura apresurada" caracterizada por la "vaguedad" y un "escueto basamento fáctico", señalando que el denunciante se limitó a atribuir carácter ilícito a partir de notas periodísticas y minutas públicas del propio Consejo, sin demostrar un temor objetivo de parcialidad. Resolvió archivar la denuncia el 20 de agosto, 10 días después de la presentación. Una resolución en tiempo récord,

Taiano explicó que la presencia de la consejera Vázquez en Córdoba respondió estrictamente a su rol institucional como presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados para presenciar el acto en el que 57 aspirantes rindieron el examen del Concurso N° 490, actuando junto a otros consejeros de la comisión.

El dictamen precisó que ni la relación laboral entre Segura y Vázquez ni presuntas actividades compartidas en el ámbito privado impone un deber de excusación o recusación respecto de la participación de la presidenta de la comisión en un acto de carácter netamente institucional.

Segura fue consultado por Perfil CÓRDOBA sobre la denuncia. La atribuyó a una operación política.