Hogar Papa Francisco: cómo será el espacio que busca alojar a 200 personas en situación de calle en Córdoba

La Iglesia de Córdoba avanza en la puesta en marcha de la Obra Papa Francisco, un proyecto de atención integral destinado a personas en situación de calle que busca ir más allá de la asistencia inmediata y generar condiciones para recuperar vínculos, autonomía y un lugar digno donde vivir. La iniciativa nació como una decisión pastoral del arzobispo Ángel Rossi frente al crecimiento de una problemática atravesada por el deterioro social y familiar, las dificultades de salud mental y las adicciones.

La propuesta contempla la atención de 200 personas y se apoya en un modelo de trabajo conjunto entre instituciones eclesiales, organizaciones sociales, voluntarios, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Municipalidad de Córdoba, que aporta los fondos para el sostenimiento de las seis obras que ya funcionan y para el nuevo espacio. La coordinación con hospitales, dispositivos municipales y provinciales y residencias vinculadas a la Pastoral de Adicciones forma parte de la estrategia para acompañar las distintas necesidades de quienes lleguen al hogar.

El proyecto se presenta como una obra con el “ADN de Francisco”, inspirada en la idea de una casa de puertas abiertas y un “hospital de campaña” para quienes quedaron al margen. Su objetivo es construir una respuesta sostenida ante una realidad que, según el documento del Arzobispado, no puede resolverse solamente con acciones aisladas ni con gestos individuales de caridad.

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Una propuesta de atención integral

La casa estará ubicada en Pasaje Comercio y La Rioja, en el edificio del ex Concejo Deliberante, a media cuadra de la calle Cañada y a dos cuadras de avenida Colón. Según la presentación institucional, el inmueble tiene una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados de lote, 3.950 metros cuadrados cubiertos y tres niveles.

La distribución prevista contempla 118 plazas para hombres, en dormitorios y cuchetas; 40 plazas para mujeres, con dormitorios y cuchetas; espacios para tres grupos familiares, de hasta cinco personas cada uno; y un sector propio para mujeres trans, con los mismos servicios. Cada grupo contará con cocina, baño y ducha, comedor, talleres, patios, guardado y casero permanente.

Además de los espacios de alojamiento, el edificio tendrá servicios comunes como capilla, sala de atención de crisis, lavandería, asador, cámara frigorífica, una esquina comercial y un subsuelo destinado a almacenamiento. La infraestructura busca combinar las necesidades cotidianas de quienes se alojen allí con espacios para el acompañamiento y el desarrollo de actividades.

La propuesta de la Obra Papa Francisco parte de una primera etapa de acogida, que incluirá una ducha, ropa, comida y una cama digna para descansar. A partir de ese ingreso, el equipo buscará construir un acompañamiento personalizado, de acuerdo con la historia y las necesidades de cada persona o familia, para identificar caminos posibles hacia una vida fuera de la calle.

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Una red de instituciones y voluntarios

El proyecto se define como una obra sinodal, es decir, una iniciativa que busca articular distintas experiencias y capacidades en lugar de trabajar de manera aislada. Entre las instituciones que ya participan se encuentran el Multiespacio Solidario de la Fundación Huellas de San Alejo, el Desayunador Madre Tránsito Cabanillas de la Orden Franciscana Seglar, el Refugio de Cáritas Arquidiocesana, la Hospedería Padre Hurtado de la Fundación Manos Abiertas, el Hogar El Buen Samaritano de la Asociación Hombre Nuevo y el Hogar Madre Teresa de Calcuta de la Catedral de Córdoba.

También intervienen la Pastoral Social y la Pastoral de Adicciones, que trabajan con las distintas complejidades personales y familiares vinculadas con la situación de calle. Desde el inicio se incorporaron voluntarios y equipos de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de áreas de extensión de distintas facultades, para colaborar en el diseño y la coordinación de las obras edilicias y en la organización metodológica y administrativa.

La Municipalidad de Córdoba participa mediante el financiamiento y la colaboración de su Dirección de Arquitectura. Cáritas Arquidiocesana, por su parte, recibe los fondos municipales destinados a hacer posible el desarrollo de la iniciativa. Para las tareas de construcción fueron contratadas la Cooperativa Balde, Cuchara y Corazón, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y la Cooperativa Roby Santucho, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

El Arzobispado informó que la obra ya cuenta con una coordinadora general que trabaja a tiempo completo para conformar un equipo articulado y abrir las puertas lo antes posible. La puesta en funcionamiento del hogar busca evitar nuevas demoras en la atención integral de las personas que viven en la calle.