Germán Romero: “El 88,5% de las familias tuvo que financiar alimentos por falta de dinero líquido”

La inflación de octubre en Córdoba se ubicó en 1,8%, según el relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba, que volvió a advertir sobre el impacto de la suba de precios en el poder adquisitivo de las familias.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el titular de la entidad, Germán Romero, señaló que aunque el índice se mantiene estable respecto de meses anteriores, continúa en niveles elevados. “La única buena noticia es que la inflación está estable, pero está estable en un porcentaje muy alto”, sostuvo.

Según explicó, la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual llegó al 32,2%.

Romero explicó que el impacto se refleja en los salarios y en la capacidad de compra de los hogares. “La mayoría de los acuerdos paritarios y las recomposiciones salariales han ido casi por debajo de lo que es este porcentaje inflacionario. Obviamente se continúa licuando el poder adquisitivo, el poder de compra de las familias”, señaló.

Almacén en Córdoba

Una familia necesitó más de $2 millones para cubrir la canasta básica

Según el relevamiento del Centro de Almaceneros, durante octubre una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $2.114.500 para cubrir la canasta básica total, sin contemplar alquiler.

En tanto, para cubrir únicamente la alimentación y no caer por debajo de la línea de indigencia, requirió $1.152.000. “Son números, cifras que son muy elevadas y que se escapan en la mayoría de las familias de los ingresos promedios”, sostuvo Romero.

El dirigente señaló que esa situación derivó en un aumento del endeudamiento cotidiano para cubrir necesidades básicas. “El endeudamiento constituye el segundo salario que lamentablemente se gasta de antemano y que después no se puede hacer frente”.

Casi nueve de cada diez familias financiaron alimentos

Según Romero, las familias recurrieron a distintas formas de crédito informal o financiero: el 38% compró al fiado, el 36,3% utilizó tarjeta de crédito y otros recurrieron a préstamos.

“El fiado también es un crédito que no va a estar en el Banco Central asentado. Sin embargo, es una parte importante de cómo financian su alimento las familias”, afirmó.

Además, advirtió que el endeudamiento registrado oficialmente no refleja toda la problemática. “Hay un alto porcentaje de familias que pueden estar bien dentro de la central de deudores del Banco Central, pero deben alquileres, deben préstamos a familiares o a prestamistas usurarios, deben cuotas de colegio, deben obras sociales”.

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Cierres comerciales y caída del consumo

Romero también alertó por la situación del comercio de proximidad. Según explicó, ese sector registró una caída del 2,7% en las ventas interanuales.

Además, indicó que un relevamiento realizado por la entidad en distintas zonas de Córdoba detectó 263 cierres comerciales durante septiembre y octubre, con una pérdida estimada de 600 puestos laborales. “Cuando hablamos de 263 comercios que cierran, hablamos de una pérdida de 600 fuentes laborales más inclusive aquellos proveedores, distribuidores que le vendían a esos comercios”.

Asimismo, según los datos relevados, en el 29% de las familias donde viven niños o adolescentes se redujeron porciones de comida o se sacrificó alguna ingesta diaria por falta de recursos.

“El indicador más sensible, más duro, más doloroso dice que en el 29% de los hogares donde residen menores alguno de ellos o todos durante el mes de octubre debieron reducir su porción de alimento o sacrificar alguna ingesta diaria”.