Frente a las dificultades para asistir a víctimas de violencia de género, ConVoz apuesta a la solidaridad con “Las Otras”

Las demoras en los procesos judiciales, las dificultades económicas para sostener una denuncia y la falta de espacios disponibles para recibir acompañamiento psicológico forman parte de las situaciones que atraviesan muchas mujeres que buscan ayuda ante hechos de violencia de género. Desde la Asociación Civil ConVoz advierten que el escenario se complejiza por el retroceso de las políticas públicas de prevención y abordaje, y reclaman mayor presupuesto para atender una problemática que, sostienen, requiere respuestas estructurales.

Según explicó, Guadalupe Rivero, integrante de la organización, los recortes a nivel nacional tienen consecuencias concretas en la atención: “Hay muchas mujeres que no tienen recursos económicos para hacer frente a los procesos judiciales, y no se da abasto con la cantidad de casos que hay”.

La referente también describió las dificultades para acceder a tratamientos y espacios de contención emocional. “No hay tantos espacios de acompañamiento a víctimas en psicoterapia que sean estatales, no porque no existan estos espacios, sino porque están abarrotados”, explicó Guadalupe.

El Niño en Córdoba: preveén tormentas y rige una alerta amarilla para la provincia

En ese escenario, ConVoz recibe consultas de mujeres que necesitan saber cómo iniciar una denuncia, que ya realizaron una presentación judicial pero no conocen el estado de su causa o que buscan apoyo emocional durante el proceso. La asociación brinda orientación sobre los pasos a seguir y recuerda que tanto la Policía como las unidades judiciales están obligadas a recibir las denuncias por violencia de género.

“La violencia es una cuestión estructural de nuestra sociedad. No se va a resolver si no hay políticas. Necesitamos políticas que protejan a las mujeres más de lo que ya existe, que haya presupuesto efectivo para que los casos se puedan abordar de manera adecuada, porque si no vamos a seguir contando víctimas”, advirtió Rivero.

La Asociación Civil ConVoz trabaja desde 1992. Nació en el barrio Parque Liceo y, desde hace más de tres décadas, acompaña a víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Actualmente cuenta con más de 20 voluntarias y sostiene gran parte de sus actividades mediante el trabajo no remunerado y el apoyo de donantes.

“Nosotros somos una organización que no contamos con fondos de ningún lado. Nos apoyan donantes desde siempre. Entonces fue una forma también de pensar en cómo podemos hacer para recaudar dinero, para poder sostener después nuestro trabajo”, contó la integrante de la asociación.

Un festival para sostener el acompañamiento

En medio de ese contexto, la organización prepara una nueva edición de “Las Otras”, un festival solidario que busca recaudar fondos para continuar con las tareas de orientación legal y apoyo emocional a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. El encuentro se realizará "el sábado 14 de noviembre, de 16 a 23, en Pulqui Industria Cultural, ubicado en Rodríguez Peña 455, en la ciudad de Córdoba". Será la tercera edición de una propuesta que reúne a artistas mujeres y disidencias a través de la música, el teatro, la poesía y otras expresiones culturales.

Entre las figuras confirmadas se encuentran Barbi Recanati, Irmanas y Sonidera. También habrá ferias de emprendedoras, una muestra de arte y espacios de encuentro e intercambio. La entrada será solidaria y tendrá distintos valores de colaboración. La iniciativa nació hace tres años a partir de dos objetivos: visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias que participan en la prevención y el abordaje de las violencias, y generar recursos para sostener las actividades de la asociación.

“Somos un montón las personas que estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con la prevención, la erradicación y el abordaje de las violencias. En Córdoba nos juntemos para que nos vean, para que vean que estamos, para que conozcan el trabajo que hacemos”, explicó Rivero sobre el origen del festival.

Alquileres por la visita del Papa: "No conseguimos nada por debajo de los $250.000"

En las dos primeras ediciones de “Las Otras” participaron más de 1.500 personas. Para este año, la expectativa es ampliar el alcance de la convocatoria. “Fundamentalmente el festival tiene también por objetivo llegar a personas que hoy no nos conocen y que necesitan del trabajo que hacemos”, sostuvo Rivero.

La referente aclaró que el ingreso no estará condicionado a la posibilidad económica de cada persona: “Si una persona quiere llegar al festival y no puede pagar su entrada, no se va a quedar afuera por eso. Para nosotras también es importante que, si alguien quiere ir a disfrutar, la puerta está abierta”.

Las entradas para la tercera edición de “Las Otras” se encuentran disponibles a través de Alpogo. Quienes quieran sumarse como voluntarias también pueden comunicarse con la asociación. La organización abre convocatorias durante el año para incorporar personas a sus equipos de trabajo.

Por otra parte, Rivero recordó que "las vías de contacto de ConVoz permanecen disponibles durante todo el año" para quienes atraviesan situaciones de violencia o conocen a alguien que necesita ayuda. “En este momento de tanta dificultad económica, de un contexto tan difícil a nivel social, merecemos celebrar y celebrarnos”, expresó la referente.