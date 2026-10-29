Eventos sociales y corporativos en Buenos Aires: cuatro hoteles para crear experiencias a medida

De cara a la temporada de eventos sociales y corporativos, los hoteles se consolidan como espacios que ofrecen mucho más que un salón. La ubicación, la versatilidad de los ambientes, la gastronomía, la tecnología y la posibilidad de sumar alojamiento y bienestar son algunos de los aspectos que hoy influyen en la organización de reuniones y celebraciones.

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En ese escenario, Ker Hoteles propone cuatro alternativas en barrios estratégicos de Buenos Aires: San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza. Sus propiedades cuentan con espacios adaptables a diferentes formatos, desde reuniones ejecutivas y capacitaciones hasta presentaciones de productos, cócteles, celebraciones privadas y fiestas de fin de año.

La propuesta busca integrar cada instancia del encuentro en una misma experiencia. Una reunión puede continuar con un almuerzo, una presentación puede cerrar con un cóctel y quienes llegan desde otras ciudades pueden alojarse en el mismo hotel. En Ker San Telmo, además, una jornada de trabajo puede terminar con una experiencia de spa y bienestar.

Cuatro ubicaciones para distintos tipos de eventos

Uno de los diferenciales de Ker Hoteles es la posibilidad de elegir entre cuatro ubicaciones porteñas, de acuerdo con la cantidad de invitados, el formato del evento y las necesidades de organización.

San Telmo: eventos de hasta 150 personas

A pocos pasos de Casa Rosada y Puerto Madero, Ker San Telmo combina una ubicación estratégica para el segmento corporativo con espacios preparados para diferentes formatos.

Sus salones Gallery, Historic y Halo permiten organizar desde encuentros pequeños hasta eventos de 150 personas. Los ambientes cuentan con luz natural, diseño contemporáneo y distintas opciones de armado para adaptarse a cada actividad.

El hotel dispone de 132 habitaciones, una alternativa para los invitados que llegan desde otras ciudades o para las jornadas que requieren alojamiento. A esto se suma HALO, su restaurante, que ofrece opciones gastronómicas y de coctelería para complementar reuniones, almuerzos, cenas y celebraciones. La propiedad también incorpora experiencias de bienestar que permiten extender la estadía más allá de la agenda laboral.

Recoleta: encuentros en una ubicación céntrica

Entre Recoleta y el centro porteño, con acceso al distrito financiero, el Obelisco y el Teatro Colón, Ker Recoleta ofrece otra alternativa para eventos sociales y corporativos. Sus salones Marfil y Zafiro tienen capacidad para recibir hasta 130 personas. El hotel cuenta además con 90 habitaciones y suites, que permiten resolver el alojamiento de asistentes provenientes de otras localidades.

La propuesta se completa con Citrino, su restaurante, y un Health Club equipado con hidromasaje, sauna y duchas escocesas. De esta manera, los encuentros pueden combinar trabajo, gastronomía, alojamiento y bienestar.

Belgrano: reuniones íntimas y personalizadas

Para las reuniones que priorizan la privacidad y una escala más reducida, Ker Belgrano dispone de dos espacios: el salón Belgrano, con capacidad para 15 personas, y el salón Ker, preparado para recibir hasta 30 asistentes.

Ubicado en un entorno residencial próximo a la avenida Cabildo, el hotel ofrece alternativas para reuniones ejecutivas, desayunos de trabajo, capacitaciones y encuentros en los que la atención personalizada y la cercanía tienen un papel central.

Villa Urquiza: espacios renovados y conectividad

Ker Urquiza completa la propuesta con una alternativa contemporánea para reuniones corporativas y eventos privados. Sus salones Lincoln, Roosevelt y Kennedy, recientemente inaugurados, tienen capacidad para hasta 40 personas.

La propiedad cuenta con 38 habitaciones y 17 apartamentos con kitchenette, especialmente funcionales para estadías prolongadas. Su conexión con autopistas y aeropuertos también representa una ventaja para encuentros que requieren facilitar los traslados entre distintos puntos de Buenos Aires.

Gastronomía, tecnología y alojamiento en un mismo lugar

La organización de un evento no termina con la elección del salón. La gastronomía, el equipamiento y los servicios complementarios también forman parte de la experiencia. Por eso, Ker Hoteles ofrece propuestas gastronómicas adaptadas a cada ocasión, que incluyen coffee breaks, desayunos corporativos, almuerzos de trabajo, cócteles, tapeos y menús formales o informales.

Una capacitación puede incorporar pausas para el café y continuar con un almuerzo; una presentación de producto puede cerrar con un cóctel, y una celebración puede tener a la gastronomía como uno de sus momentos principales.

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Los espacios cuentan con Wi-Fi de alta velocidad, proyectores y pantallas, además de diferentes posibilidades de armado para adecuar los salones a la dinámica y duración de cada encuentro.

El alojamiento es otro de los servicios que permite centralizar la organización. Quienes llegan desde otros destinos o prefieren evitar traslados después de una jornada extensa pueden hospedarse en la misma propiedad donde se desarrolla el evento.

Para ocasiones que requieren una propuesta gastronómica específica, como los eventos kosher, se contempla excepcionalmente el ingreso de servicios externos especializados.

En San Telmo, el evento puede continuar con una experiencia de spa

En Ker San Telmo, la propuesta incorpora una alternativa para quienes buscan combinar una jornada de trabajo con una pausa de bienestar. De miércoles a viernes, los Días de Spa incluyen circuito de sauna seco, sauna húmedo y ducha escocesa, piscina exterior climatizada, masajes y distintas opciones gastronómicas en HALO. El hotel ofrece tres experiencias:

Spa y Merienda: incluye circuito de spa, piscina climatizada, un masaje relajante o descontracturante de una hora y merienda en HALO. El valor es de AR$ 85.000 más IVA para una persona y AR$ 130.000 más IVA para dos.

Relax y Almuerzo: combina circuito de spa, piscina climatizada, masaje relajante o descontracturante de 45 minutos y almuerzo ejecutivo en HALO. Cuesta AR$ 90.000 más IVA para una persona y AR$ 140.000 más IVA para dos.

Relax y Tapeo: ofrece circuito de spa, piscina climatizada, masaje de 30 minutos, 15 minutos de Reiki y tapeo con bebida en HALO. El precio es de AR$ 90.000 más IVA para una persona y AR$ 140.000 más IVA para dos.

Las experiencias pueden disfrutarse de manera individual o en pareja, aunque los masajes son individuales. Se pueden abonar mediante transferencia bancaria o con Visa y Mastercard en dos cuotas sin interés a través de un enlace de pago.

Estas propuestas no están destinadas exclusivamente a quienes asisten a eventos o se alojan en el hotel. También pueden convertirse en una opción independiente para quienes buscan incorporar una pausa de bienestar durante la semana.

Así, una jornada corporativa puede cerrar lejos de la sala de reuniones, con un masaje, un momento en la piscina o una merienda, un almuerzo o un tapeo en HALO.

Una propuesta que se adapta a cada encuentro

La versatilidad atraviesa la propuesta de Ker Hoteles: cuatro barrios, espacios para diferentes cantidades de asistentes, opciones gastronómicas, equipamiento tecnológico, alojamiento y experiencias de bienestar.

La elección de la propiedad depende de las características de cada evento. Una reunión ejecutiva para pocas personas requiere una dinámica distinta a una presentación para cien invitados, del mismo modo que una capacitación plantea necesidades diferentes a las de una celebración privada.

Con alternativas para distintos formatos y escalas, Ker Hoteles busca ofrecer una experiencia integral que permita resolver las necesidades de organización en un mismo lugar. Y en San Telmo, una vez que termina la reunión, todavía queda la posibilidad de disfrutar de una propuesta de spa y gastronomía.

Información y reservas

Eventos

•Contacto: Antonella Ferrandi, ejecutiva de Eventos •Teléfono: +54 9 11 5867-8796 •Correo: [email protected]

Días de Spa en Ker San Telmo

Web: www.kerhoteles.com.ar

Instagram: @kerhoteles

Propiedades

•Ker San Telmo: avenida Paseo Colón 455. •Ker Recoleta: Marcelo T. de Alvear 1368. •Ker Belgrano: Vuelta de Obligado 2727. •Ker Urquiza: Díaz Colodrero 2513.

Central de reservas: 0810-3456-537 / 5277-4600.