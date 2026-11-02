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El Niño en Córdoba: lunes sin alertas y con una máxima de 27°

La semana comienza con condiciones estables en gran parte de la provincia. No hay alertas meteorológicas vigentes y se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias.

El Niño en Córdoba: lunes sin alertas y con una máxima de 27°
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 07:16

La provincia de Córdoba transita este lunes 2 de noviembre con tiempo estable y sin alertas meteorológicas vigentes. La jornada estará marcada por temperaturas agradables, viento de baja intensidad y ausencia de precipitaciones.

Durante la mañana, la temperatura ronda los 20°C, con una sensación térmica similar. El cielo se presenta parcialmente nublado, la humedad se ubica en torno al 68% y la visibilidad es buena. Además, el viento sopla desde el sector sudoeste con intensidad leve.

Para el resto del día se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 27°C, en un contexto de condiciones mayormente estables. Los vientos continuarán siendo suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h, mientras que no se prevén lluvias.

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Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

De acuerdo con las previsiones, el martes se produciría un cambio de las condiciones con el regreso de las precipitaciones. Para esa jornada se anuncian lluvias moderadas, con temperaturas entre 19°C y 28°C.

El miércoles persistiría la inestabilidad, aunque con lluvias de menor intensidad y marcas térmicas que oscilarán entre 17°C y 25°C.

Hacia el jueves volvería el tiempo estable, con cielo despejado y una amplitud térmica de 15°C a 28°C. En tanto, el viernes continuaría el buen tiempo, aunque con un descenso de la temperatura: la mínima sería de 10°C y la máxima alcanzaría los 22°C.

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