“El Gobierno nos lleva hacia un modelo de seguro de salud americano”: la advertencia de Rubén Ovelar

Las demoras para conseguir turnos, la falta de prestadores y la interrupción de servicios encendieron la preocupación entre los afiliados al PAMI. A las dificultades para acceder a la atención médica se suma la reducción de la cobertura de medicamentos ambulatorios y la presión que recae sobre los hospitales públicos y los municipios, que deben responder ante las necesidades de los adultos mayores.

En diálogo con Radio Punto a Punto, en el programa Es por acá, el ex titular del PAMI Rubén Ovelar describió un escenario crítico para el sistema de seguridad social y advirtió sobre el desfasaje entre los aranceles que paga el organismo y el incremento de los costos de salud. “El sistema está en crisis claramente, no solamente por PAMI, el sistema de seguridad social está en crisis”, afirmó.

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En ese sentido, explicó que el organismo concentra buena parte de las dificultades por la cantidad de personas que dependen de sus prestaciones. “PAMI, por supuesto, es quien más se nota, porque es quien mayor cantidad de afiliados tiene en el país. Estamos hablando de cinco millones de beneficiarios”, señaló.

Uno de los principales problemas, según detalló, es la diferencia entre la actualización de los aranceles y el aumento de los costos del sector. “PAMI desde el 23 a la fecha debe haber incrementado los aranceles en aproximadamente entre un 30% y un 50%. Pero los costos en salud se incrementaron un 300%. Entonces el desfasaje es tremendo”, sostuvo.

El impacto en los municipios y los prestadores

Ovelar también puso el foco en las consecuencias que la situación genera para los gobiernos locales. Según explicó, “los intendentes son doble víctima de esto”. Y agregó: “En primer lugar porque se tienen que hacer cargo de la atención de los jubilados dentro de su población. Y en segundo lugar porque se hacen cargo y el PAMI hace no sé cuántos años no le paga las prestaciones que realizan”.

En esa línea, hizo referencia a las manifestaciones de intendentes que reclamaron ante el organismo por las deudas acumuladas. Para el ex funcionario, el problema termina trasladándose a los prestadores y a las administraciones municipales, que no siempre cuentan con recursos para cubrir la demanda.

“Lo tiene que bancar la municipalidad y el prestador no está en condiciones de atenderlo con estos aranceles y le tiene que cobrar o se tiene que hacer cargo el intendente en la medida que se trate de una persona que no tenga otro recurso”, explicó. También advirtió que los municipios no pueden responder a todas las necesidades sanitarias. “Hay patologías que son caras de atender, con cirugías caras. Es un verdadero problema”, remarcó.

El modelo de seguro de salud que plantea el Gobierno

Durante la entrevista, Ovelar analizó el rumbo que, a su entender, busca imprimirle el Gobierno nacional al sistema sanitario. Según su interpretación, “el gobierno claramente nos lleva hacia un modelo de seguro de salud. El estilo seguro de salud, el estilo americano”, afirmó. Para explicar su funcionamiento, comparó el sistema con la contratación de un seguro automotor: “Usted tiene la prestación, la cobertura de acuerdo a lo que paga”.

Ante la posibilidad de que ese esquema deje afuera a quienes no pueden afrontar sus costos, el ex titular del PAMI planteó que un jubilado con ingresos bajos tendría dificultades para acceder a una cobertura suficiente. “No puede acceder a ninguno, de ninguna manera”. Ovelar aclaró que no está de acuerdo con avanzar hacia ese modelo y consideró que “hay que mejorar el sistema de seguridad social. Hay modos, hay que incorporar nuevas formas”, sostuvo.

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En ese sentido, propuso revisar los mecanismos de financiamiento y atención para hacer un uso más eficiente de los recursos. Mencionó, entre otras alternativas, la medicina basada en evidencias, que permitiría racionalizar el gasto sanitario. “También el Estado debería de alguna manera tratar de subsidiar al sistema de seguridad social, porque esto implicaría un ahorro enorme en la salud pública”, agregó.

Según explicó, "cuando los afiliados no consiguen atención a través de su cobertura, terminan recurriendo a los hospitales públicos, lo que incrementa la demanda y los costos del sistema estatal". Consultado sobre qué pueden hacer los afiliados cuando no consiguen atención a través del PAMI, Ovelar fue directo: “Tiene que ir a la salud pública”. Además, alertó sobre la reducción de la cobertura de medicamentos ambulatorios. “La cobertura de medicamentos ambulatorios también se ha reducido sustancialmente. No existe más la cobertura del 100%”, afirmó.

La conducción del organismo

Sobre las responsabilidades de las autoridades en la situación actual, Ovelar consideró que la idoneidad de quienes conducen el organismo también puede incidir en la calidad de las prestaciones. Al ser consultado específicamente por la conducción local, manifestó que, según su conocimiento, “por lo menos a nivel local hay gente no idónea, por supuesto que tiene que ver. A nivel nacional desconozco quiénes son los que están conduciendo, si son idóneos o no”.

Sin embargo, señaló que un cambio en la conducción no alcanzaría por sí solo para resolver la crisis. “No es la solución del problema, porque la solución del problema tiene que ver con la disminución del presupuesto destinado al PAMI en este caso”, concluyó.

De esta manera, el ex titular del organismo vinculó las dificultades de atención con un problema de financiamiento que, según su diagnóstico, afecta a toda la seguridad social y termina repercutiendo en los jubilados, los prestadores, los municipios y el sistema público de salud.