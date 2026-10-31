El Gobierno apuesta a que la visita del Papa sea una inversión

Para el Gobierno de Córdoba, los $9.000 millones entregados al Arzobispado no son un gasto: son una apuesta. Fuentes provinciales que participan de la organización de la visita de León sostienen que hay que mirar el movimiento en transporte, combustible, hotelería y gastronomía. La expectativa oficial es de una escala inédita. “Lo va a duplicar por lo menos, incluso yo creo que lo va a cuadruplicar”, dicen en gobierno al comparar con la misa de Juan Pablo II en 1987, el evento más convocante de la historia provincial. Aquella misa, en el actual predio de la avenida Juan Pablo II, reunió unas 400.000 personas, según registros periodísticos.

El presupuesto de La Cúpula calcula una capacidad de FAdeA de unas 700.000 personas, en 49 cuadrantes. Esa cifra corresponde al aforo previsto en la cotización de septiembre. Las estimaciones oficiales de más de un millón de asistentes requieren precisar qué actividades y espacios comprenden. Para dimensionar el impacto económico también será necesario conocer cuántos visitantes llegarán de otras localidades, cuántos pernoctarán y qué consumos realizarán.

Desde El Panal se aferran al impacto de las visitas de León XIV por España y Francia, donde su pasó habría cuadruplicado lo que invirtió el Estado, hablando en términos de impacto y actividad económica. Sin embargo, el estudio disponible sobre el viaje a España estimó su contribución a la economía, pero no calculó cuánto recuperó el Estado de los recursos destinados al evento. Además, destacan los 800 millones de reproducciones en Internet que lograron las misas del Papa en esos países.

La consultora EY estimó que la visita a España generó 139,48 millones de euros de Valor Añadido Bruto, considerando efectos directos, indirectos e inducidos, y movilizó el equivalente a 3.080 empleos a tiempo completo. Por separado, la Conferencia Episcopal Española presentó un balance de gastos de las entidades organizadoras de 29,32 millones de euros. Ese balance no reúne todos los costos públicos asociados al viaje.