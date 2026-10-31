El 74,4% desconfía de la Justicia provincial y los jueces y fiscales concentran las críticas

La Justicia provincial enfrenta un fuerte cuestionamiento social en Córdoba. El 74,4% de los encuestados manifiesta algún grado de desconfianza en el Poder Judicial, según un informe especial de Dialogía realizado durante octubre. El dato ubica a la institución en el último lugar del ranking de confiabilidad de los tres poderes del Estado provincial y expone una brecha importante entre la percepción ciudadana y la legitimidad que necesita el sistema judicial para ejercer sus funciones.

El relevamiento muestra que apenas el 22,7% expresa confianza en la Justicia, frente al 35,8% que confía en el Poder Ejecutivo provincial y el 25,4% que lo hace en el Poder Legislativo. La desconfianza, además, no se limita a una evaluación moderadamente negativa: el 42% de los consultados respondió que el Poder Judicial es “nada confiable”, el nivel más alto de rechazo absoluto entre las instituciones analizadas.

El estudio también indagó sobre la percepción de igualdad de trato entre hombres y mujeres y sobre quiénes son considerados responsables del funcionamiento actual de la Justicia. En ese plano, los resultados muestran cuestionamientos tanto a la imparcialidad del sistema como a sus integrantes: jueces y fiscales aparecen señalados por una parte importante de la población, aunque el poder político concentra el porcentaje más alto de respuestas. La encuesta fue realizada entre el 11 y el 16 de octubre, sobre una muestra de 700 personas mayores de 16 años residentes en la provincia de Córdoba.

Alto nivel de desconfianza



Los resultados comparativos de Dialogía ubican a la Justicia por detrás de los otros dos poderes provinciales en materia de confianza. En el caso del Gobierno, el 35,8% manifestó confianza y el 62,3% desconfianza. Para la Legislatura, los valores fueron del 25,4% y el 71,8%, respectivamente. El Poder Judicial quedó aún más relegado, con un 22,7% de confianza y un 74,4% de desconfianza.

El rechazo más contundente también se concentra en la Justicia. Mientras que el 36,5% calificó al Poder Ejecutivo como “nada confiable” y el 40,7% dio esa respuesta sobre la Legislatura, el porcentaje trepó al 42% en el caso del Poder Judicial. Se trata del mayor nivel de desconfianza absoluta entre las tres instituciones evaluadas.

Igualdad ante la ley y responsabilidades



La encuesta también preguntó si la Justicia de Córdoba trata por igual a hombres y mujeres. La respuesta más frecuente fue que lo hace “relativamente”: esa opción reunió el 47,3% de las respuestas. En cambio, el 20,3% consideró que existe un trato igualitario y el 19,8% sostuvo que se trata de una Justicia machista. El 12,6% restante no respondió o dijo no saber.

Al comparar las respuestas por género, las mujeres mostraron una percepción más crítica sobre el posible sesgo machista del sistema. El 24,3% de ellas consideró que la Justicia es machista, frente al 13,8% de los varones. A su vez, el 18,5% de las mujeres respondió que existe un trato igualitario, mientras que entre los hombres esa proporción alcanzó el 22,6%. En ambos grupos, la opción mayoritaria fue que el trato es relativamente igualitario.

El informe también indagó sobre quiénes son considerados los principales responsables del funcionamiento actual de la Justicia provincial. El 38,1% señaló al poder político, identificado en la pregunta con el gobernador. En segundo lugar, quedaron los jueces y fiscales, con el 34,2%. Más atrás se ubicó el Tribunal Superior, con el 16,4%, mientras que los empleados judiciales reunieron el 3,6%. El 7,7% no supo responder.