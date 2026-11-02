Dos de cada tres empresas familiares cordobesas ya están en manos de la segunda generación

El 67% de las empresas familiares de Córdoba está hoy en manos de su segunda generación, frente a cerca del 50% en el resto del país. Es el dato central de un estudio del Instituto de Empresas Familiares de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, difundido este lunes.

El informe analiza los mecanismos de gobernanza, sucesión y sostenibilidad del entramado productivo de la provincia. Surge del recorte de Córdoba del relevamiento nacional “Gobernanza y sostenibilidad de empresas familiares en Argentina 2025”, realizado por encuesta telefónica.

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Según estudios previos que menciona el material, las empresas familiares representan más del 80% del tejido empresarial argentino. El Instituto advierte que solo una de cada tres logra superar la segunda generación, etapa en la que hoy se encuentra la mayoría de las firmas cordobesas relevadas.

Más estructura en el negocio que en la familia

El 72% de las empresas cordobesas afirma tener estructuras corporativas orientadas al negocio, como directorios o consejos de administración. Pero el 74% no cuenta con un consejo de familia constituido formalmente.

Las empresas familiares en el contexto nacional

En el resto del país, solo el 57% de las empresas familiares tiene directorio o consejo de administración, más de 14 puntos por debajo de Córdoba. Esa ventaja no se repite en el plano familiar: apenas el 26% de las firmas cordobesas tiene consejo de familia, la misma proporción que en el resto del país.

Para Diana Tuma, directora del Instituto de Empresas Familiares de Insight 21, el dato marca un cambio de etapa: “Esta mayor presencia de empresas en segunda generación marca un punto de inflexión para Córdoba. El desafío de estas organizaciones hoy es incorporar herramientas de gobernanza y profesionalizarse, porque de eso depende su continuidad a largo plazo. El paso que sigue es darle a la familia las mismas herramientas que ya tiene el negocio”.

Sucesión y conflictos: las deudas pendientes

El informe identifica la sucesión y la continuidad generacional como los cuellos de botella del sector. El 39% de las organizaciones de la provincia todavía no definió cómo se hará el traspaso del gobierno de la empresa, mientras que el 44% sí lo hizo.

Según el estudio, esa falta de previsión eleva el riesgo de conflictos familiares y pone en juego la operatoria del negocio.

Las empresas familiares en Córdoba

El 41% de las firmas no tiene reglas claras o recomendaciones para resolver tensiones entre familiares, y el 33% sí las definió. Tuma advirtió sobre el efecto de la informalidad: “Los acuerdos informales funcionan mientras hay confianza y pocas personas en la mesa. Pero cuando se suma una nueva generación, cambian los intereses y las expectativas, y lo que no está escrito pasa a depender de la memoria y la buena voluntad de cada uno. Ahí aparecen los conflictos que después cuesta resolver”.

El 46% de las empresas cuenta con pautas reglamentadas para el acceso de parientes a puestos de trabajo, y un 30% no las tiene. Según el material, esa ausencia de criterios objetivos suele derivar en conflictos con colaboradores ajenos a la familia y afectar la percepción de mérito y equidad.

Formación de líderes y reglas patrimoniales

Solo el 33% de las empresas cordobesas tiene un plan de implementación formal para formar a sus familiares y accionistas.

En lo patrimonial, el 35% fijó reglas claras para la compraventa de acciones, como sistemas de valuación o prioridad entre familiares. La cifra supera el 23% del resto del país. Con el acceso de familiares a puestos de trabajo ocurre algo parecido: 46% en Córdoba, contra 38% en el resto del país.

Aun así, en ambos casos menos de la mitad de las firmas tiene estas pautas. Según el informe, la falta de resguardos puede derivar en riesgos graves, como perder el control familiar sobre la empresa o permitir que ingresen terceros no deseados al capital.

Tuma planteó que ambos frentes van de la mano: “Formar a las nuevas generaciones y ordenar los acuerdos patrimoniales son dos caras de una misma decisión: cuando los familiares comprenden el negocio y conocen las reglas de la propiedad, se alinean valores, se construye una visión compartida y se reduce el margen para los conflictos. Para las empresas cordobesas, que ya están en plena transición, es una inversión que no conviene postergar”.

El Instituto investiga la sustentabilidad de las pymes argentinas desde 2007 y se consolidó como think tank en 2023. Con la mayoría de las firmas en su segunda generación, el estudio ubica en la gobernanza familiar, la sucesión y la formación de los herederos los puntos que definirán su continuidad.