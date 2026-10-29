Docentes exigen medidas de protección tras el femicidio de Nancy: “Que cuiden a los trabajadores en general y a las mujeres en particular”

El paro docente convocado tras el femicidio de Nancy Godoy puso en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres y las condiciones de trabajo en las escuelas rurales. En Córdoba, la medida tuvo una adhesión del 90% en los establecimientos relevados de la Capital, según los datos que informó SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), mientras que el gremio reclamó políticas públicas para proteger a las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

En diálogo con Radio Punto a Punto (90.7 FM), Richard Ordoñez, representante de SADOP, explicó que estan “convocando esta medida pidiendo políticas públicas para defender a las compañeras y compañeros docentes de las aulas”, señaló. Ordoñez indicó que los porcentajes de adhesión que relevó el sindicato superaron las cifras oficiales mencionadas durante la entrevista.

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Mientras que la Provincia había informado un acatamiento cercano al 67% en Capital y al 70% en el interior, el representante gremial señaló que en los colegios relevados de la ciudad de Córdoba alcanzó el 90%. “Realmente yo también estoy sorprendido”, reconoció. Según detalló, los relevamientos gremiales arrojaron un 90% en la Delegación Capital, un 75% en Río Cuarto, un 80% en Punilla y otro 80% en Villa María. El dirigente explicó que la medida se comunicó durante la noche anterior y que, por ese motivo, el sindicato esperaba una adhesión menor.

Políticas públicas contra la violencia

Ordoñez sostuvo que el paro buscó visibilizar la violencia contra las mujeres y reclamar medidas concretas para proteger a quienes trabajan en las escuelas. En ese sentido, remarcó la composición del sector docente: “Nosotros representamos más del 80% del colectivo femenino, que son nuestras maestras y profesoras”.

El representante de SADOP reconoció que una medida de fuerza puede generar dificultades para las familias, especialmente cuando se anuncia con poca anticipación. “Hoy tiene un fuerte impacto en la sociedad el tema, y me parece que estamos exigiendo nosotros las instituciones sindicales y también lo está exigiendo la sociedad, políticas que cuiden a los docentes, que cuiden a los trabajadores en general y que cuiden a las mujeres en particular”, afirmó.

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También señaló que el reclamo no se limita al ámbito educativo. Para el dirigente, la respuesta requiere coordinación entre los sindicatos docentes y otras organizaciones de trabajadores, además del seguimiento de la investigación judicial por el femicidio.

Las dificultades de enseñar en escuelas rurales

Durante la entrevista, Ordoñez también se refirió a las condiciones que enfrentan los docentes de establecimientos rurales para llegar a sus lugares de trabajo. A partir de su experiencia en escuelas de distintas zonas de Córdoba, sostuvo que “no es muy distinto lo que tienen que hacer hoy los docentes de escuelas rurales de la sierra y de la zona de la Zarina, de lo que hacía la compañera para llegar”, expresó.

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Además, destacó el compromiso de quienes trabajan en esos establecimientos y el vínculo que construyen con las comunidades. “Son personas realmente especiales, absolutamente abrazadoras de su comunidad, y que merecen todo el reconocimiento, el respeto y estos homenajes que hoy tratamos de hacer”, concluyó.

Sobre los próximos pasos, Ordoñez explicó que la medida tuvo como objetivo generar visibilidad y fortalecer la discusión sobre la violencia contra las mujeres. También planteó la necesidad de que la Justicia continúe con la investigación y "de impulsar políticas que eviten que situaciones similares vuelvan a ocurrir", sostuvo..

Entrevista en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.