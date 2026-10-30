Docentes de Córdoba exigieron la reapertura de paritarias y una nueva propuesta salarial

Este viernes 30 se llevó adelante la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales, que sesionó en homenaje a Nancy Godoy, la maestra correntina asesinada. Durante el encuentro, también se recordó a las docentes Dolly Melapioni, del departamento San Alberto, y Rebeca Lemos, del departamento San Justo, recientemente fallecidas.

En relación con los hechos de violencia, la Asamblea resolvió solicitar al Ministerio de Educación de Córdoba la implementación de jornadas institucionales de reflexión destinadas a todos los actores de la comunidad educativa. El objetivo es continuar reclamando herramientas para prevenir las distintas formas de violencia y fortalecer las políticas de cuidado. Luego del debate, las delegaciones aprobaron por amplia mayoría, con el voto favorable de 23 departamentos, un conjunto de demandas salariales, laborales y previsionales dirigidas al Gobierno provincial.

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Uno de los principales puntos de la resolución fue exigir la reapertura de la negociación paritaria para discutir una nueva propuesta que garantice derechos y permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios de docentes activos y jubilados. Entre los planteos salariales, reclamaron aumentos por encima de la inflación, garantizados y sostenidos en el tiempo, con especial atención a los cargos que consideran postergados. También solicitaron el pago de sumas que permitan recuperar los ingresos y se mantengan en el tiempo.

Además, propusieron tomar como referencia el cargo de maestro de 28 horas de las Escuelas Precursoras, fijado en $1.651.915, para equiparar salarialmente otras configuraciones laborales actuales de 20 y 22 horas, así como las de 22 horas con menos de seis horas de Jornada Extendida. Según la resolución, ese monto se ubica por encima de la canasta básica.

El documento también incluyó el pedido de incorporación definitiva al salario del ítem "Compensación Pérdida FONID Córdoba", la continuidad del B.E.C. y la actualización del concepto de Jerarquización Directiva. A su vez, reclamaron actualizar los gastos de traslado y movilidad de los cargos de supervisión, con ajustes vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y reducir los porcentajes de aportes jubilatorios de los trabajadores activos.

Para el sector pasivo, las demandas incluyen la incorporación definitiva del concepto FONID, un aumento de las jubilaciones mediante una suma destinada al FONID Jubilados y la eliminación del diferimiento y del artículo 58.

Garantías laborales y cambios en el sistema educativo

La Asamblea también exigió medidas de fondo para garantizar la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Entre los reclamos figura la titularización por decreto del personal docente dependiente del Ministerio de Educación que reúna las condiciones legales y reglamentarias vigentes, además de la elaboración de un nuevo decreto para establecer concursos en todos los niveles y modalidades.

Otro de los puntos centrales fue el pedido de "costo laboral cero" ante la baja de matrícula, mediante la refuncionalización de los agentes y el mantenimiento de las plantas funcionales. La resolución sostiene que esta medida permitiría garantizar las trayectorias escolares frente a la complejidad actual.

También solicitaron eliminar el artículo 3 del ítem Profesionalidad Docente, vinculado al presentismo, actualmente suspendido por actas acuerdo, y el FOSAET. En materia de derechos laborales, reclamaron garantizar el cumplimiento de las mismas normativas del empleo público para asegurar el derecho a la lactancia materna durante los seis meses posteriores a la licencia por maternidad, además de ampliar las licencias por parto múltiple.

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La lista de demandas incluye, además, la titularización y el desarrollo de una carrera para secretarias y secretarios de inspecciones y áreas centrales; cambios en el sistema de rendición de gastos de movilidad para docentes rurales, para que se convierta en un aporte directo; y la garantía de plena vigencia de la Ley 5.326.

En la misma línea, solicitaron que se mantengan los anclajes de la Ley de Contrato de Trabajo en el ámbito educativo provincial, la reconversión a cargos de quienes tengan diez o más horas institucionales sin posibilidad de reubicación y el reconocimiento previsional de servicios docentes con tareas pedagógicas bajo las condiciones detalladas en la resolución.

Medidas previstas para noviembre

Como parte de las resoluciones, la Asamblea definió dos jornadas de acción directa:

•Lunes 2 de noviembre: acción con cuerpos orgánicos y docentes a contraturno. •Jueves 5 de noviembre: acción de cuerpos orgánicos y docentes a contraturno en cada departamento.

Por último, estableció que, si el Gobierno provincial no atiende los reclamos presentados, se convocará a una nueva Asamblea Departamental el 12 de noviembre, con el objetivo de definir los pasos a seguir y las próximas medidas.

De esta manera, la resolución reunió una agenda que combina demandas por recomposición salarial, condiciones de trabajo, derechos previsionales y políticas de cuidado dentro de las instituciones educativas cordobesas.