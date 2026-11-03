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Conmoción en Córdoba por la muerte de un rugbier en Australia: su familia necesita ayuda para viajar y repatriarlo

Fernando “Nano” Villarnovo tenía 34 años y estaba radicado en Karratha, Australia, donde falleció mientras trabajaba. Su entorno lanzó una campaña solidaria para ayudar a su familia con los gastos de viaje y los trámites necesarios para despedirlo y repatriar sus restos.

Conmoción en Córdoba por la muerte de un rugbier en Australia: su familia necesita ayuda para viajar y repatriarlo
Conmoción en Córdoba por la muerte de un rugbier en Australia: su familia necesita ayuda para viajar y repatriarlo
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 10:35

La noticia del fallecimiento de Fernando “Nano” Villarnovo generó conmoción entre vecinos de barrio Urca y la comunidad deportiva de Córdoba.

El joven de 34 años, que se encontraba viviendo y trabajando en Australia, murió en los últimos días y su entorno comenzó una campaña para acompañar a su familia.

La iniciativa busca recaudar dinero para afrontar los costos vinculados al viaje de sus familiares hacia Australia y los trámites necesarios para su regreso al país. Según explicaron sus allegados, la ayuda permitirá que su padre y su hermana puedan trasladarse para despedirlo.

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El recuerdo de “Nano” en La Tablada

Villarnovo tenía una historia ligada al rugby cordobés. Desde joven formó parte de La Tablada, donde realizó sus etapas formativas y llegó a jugar en el plantel de Primera.

Desde la institución de Urca expresaron su tristeza por la pérdida y acompañaron a sus familiares y amigos en este momento.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, publicó el club.

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Cómo colaborar con la familia

Los amigos de Villarnovo difundieron una campaña solidaria para quienes quieran aportar a los gastos que enfrenta la familia tras la pérdida.

El alias habilitado para colaborar es Nanovillarnovo y la cuenta figura a nombre de Villarnovo Fernando César.

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