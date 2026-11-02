Condenaron a los integrantes de la banda de "escruches" que aterrorizaba a barrios exclusivos

La Cámara 7a del Crimen condenó a los miembros de una organización criminal dedicada a cometer robos domiciliarios bajo la modalidad de "escruche" en barrios de la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Recibió una pena unificada de ocho años de prisión efectiva el líder de la banda, Gastón Maximiliano Ferreyra, por ser autor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, robo calificado por escalamiento y en lugar poblado y en banda, y partícipe necesario de comercialización de estupefacientes.

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Del hurto simple a la caída de la organización

El origen de la investigación judicial se remonta al 31 de mayo de 2024, cuando Ferreyra fue aprehendido en pleno mediodía tras ser sorprendido sustrayendo elementos del interior de un vehículo estacionado, mientras esperaba a bordo de una motocicleta para huir. Lo que comenzó como un expediente por hurto simple en flagrancia fue la punta del ovillo para que el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger destapara la existencia de una red delictiva permanente.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la instrucción —que incluyeron peritajes telefónicos, análisis de comunicaciones y actas de secuestro—, la banda operaba mediante una estricta división de funciones. Se dedicaban a marcar viviendas en sectores como Cerro de las Rosas, Villa Centenario y Villa Warcalde de lunes a viernes, observando la presencia de vehículos, luces encendidas y movimientos de los propietarios, para luego ejecutar los robos durante los fines de semana ingresando por techos o patios traseros.

En mensajes de WhatsApp incorporados a la causa, el propio Ferreyra le relataba a un allegado la dinámica de sus atracos: "De lunes a viernes marcamos los ranchos de quién vive y quién no vive (...) y el fin de semana si no está le damos quebrante, vamos y le damos quebrante así de una... porque laburamos siempre por arriba o por atrás".

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Las condenas dictadas por la Cámara

Junto con la pena impuesta al jefe de la banda, el pronunciamiento judicial fijó sanciones privativas de la libertad para los demás integrantes identificados en la pesquisa

Alexis Gabriel Juhel fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva como miembro de la asociación ilícita, coautor de robo calificado por escalamiento y en lugar poblado y en banda, y tenencia de arma de guerra de uso civil condicional.

Gastón Exequiel Alexis Molina deberá cumplir tres años y 6 meses de prisión efectiva por asociación ilícita en carácter de miembro, tentativa de robo calificado por escalamiento y efracción, tenencia ilegal de arma de uso civil, encubrimiento y amenazas calificadas.

Lautaro Ariel Sánchez recibió tres años y 6 meses de prisión efectiva como miembro de la asociación ilícita y coautor de robo calificado. La investigación lo vinculó a través del tráfico de datos telefónicos, llamadas al 911 y la adquisición de una camioneta Amarok poco después de uno de los robos.

Jorge Gonzalo Molina (alias "Gula") fue sentenciado a tres años de prisión efectiva como miembro de la asociación ilícita.

Andrés Matías Molina recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por encubrimiento y tentativa de robo calificado por escalamiento y efracción.

Reparación a las víctimas

Además de imponer el decomiso de los elementos secuestrados y la aplicación de costas, la sentencia dispuso que el Servicio Penitenciario de Córdoba brinde a varios de los condenados —incluido Ferreyra— tratamiento psicológico obligatorio en prisión para abordar sus adicciones a sustancias psicoactivas, con la obligación de remitir informes mensuales al Juzgado de Ejecución Penal.

También ordenó la notificación formal a las víctimas sobre los derechos que les asisten en el marco del Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. Durante la investigación fueron decomisadas una vivienda que habían adquirido los ahora condenados, una camioneta Amarok y otro vehículo, que podrán utilizarse para reparar a las víctimas.