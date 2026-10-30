Con Prunotto y Brandán en la mesa, más de 60 intendentes "no peronistas" arman su bloque para 2027

Más de 60 intendentes y jefes comunales no peronistas de Córdoba se reunieron este miércoles en un hotel de la capital provincial para empezar a definir una estrategia política de cara a las elecciones de 2027, según informaron los organizadores. La convocatoria estuvo a cargo de la Unión de Intendentes de Córdoba (Uninco).

El encuentro fue coordinado por Orlando Arduh, exlegislador que hoy integra la Defensoría del Pueblo. Contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto y del secretario general de la Gobernación, Gustavo Brandán.

Brandán, Prunotto y Ardhu

Participaron dirigentes del radicalismo, del PRO y de distintas expresiones vecinalistas. Entre las localidades representadas estuvieron Arroyo Cabral, Huerta Grande, Calchín Oeste, La Granja, Las Rabonas, Villa Dolores, James Craik y Villa Tulumba.

Un bloque que mira a 2027

Uno de los ejes fue el escenario electoral del año próximo, en especial para los mandatarios que están en condiciones de buscar la reelección en sus localidades.

Entre los asistentes se mencionó que la intención es avanzar en una estrategia que “contemple las particularidades de cada municipio y comuna, pero que al mismo tiempo permita a este grupo negociar de manera conjunta su participación en el próximo proceso electoral”.

Los intendentes dijeron que pretenden mantener su autonomía política. Al mismo tiempo, planteron la posibilidad de construir acuerdos electorales con el espacio que conduce el gobernador Martín Llaryora.

Según los organizadores, el objetivo es que los jefes locales encuentren un ámbito donde sentirse representados y escuchados, sin renunciar a su identidad política ni a sus convicciones.

Arduh: “madurez política”

Arduh fue el impulsor de la convocatoria. Según la nota periodística aportada, trabaja desde hace tiempo en la conformación de un espacio que reúna a intendentes de distintas extracciones políticas.

Durante la reunión planteó la necesidad de encontrar puntos de coincidencia entre los distintos sectores. “No se trata de pensar todos igual, sino de tener la madurez política para construir sobre lo que nos une”, afirmó.

Paredes de Tanti, junto a intendentes de Córdoba

Según los organizadores, el encuentro tuvo también como propósito intercambiar miradas sobre la realidad provincial y generar consensos para fortalecer una alternativa política con participación de los gobiernos locales.

El respaldo de Prunotto y Brandán

La vicegobernadora destacó la importancia de sostener este tipo de espacios de diálogo. Manifestó su apoyo ante las necesidades que plantearon los jefes comunales y la intención de seguir trabajando de manera conjunta.

Brandán se refirió a los próximos pasos. “El objetivo es proyectar una mesa de trabajo y transformar el diálogo en organización y estrategia electoral que sea beneficioso para cada caso en particular y en beneficio de toda la Provincia”, sostuvo.

La presencia de ambos funcionarios fue interpretada por los organizadores como un respaldo a los intendentes convocados.

Casi tres años de funcionamiento

Desde la organización indicaron que Uninco funciona de forma activa y permanente desde hace casi tres años, y que la reunión de este miércoles fue un ejemplo de ese trabajo.

Intendentes no peronistas con el gobierno de Llaryora

“Uninco se sigue consolidando como un espacio capaz de articular distintas expresiones políticas, fortaleciendo el protagonismo de los gobiernos locales y promoviendo una construcción colectiva basada en el diálogo, la pluralidad y la búsqueda de consensos”, señalaron desde la organización.

Con el año electoral en el horizonte, el siguiente paso que se plantearon es convertir el diálogo en una mesa de trabajo con estrategia propia.

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