Cómo se preparan los municipios de Córdoba ante un posible impacto de El Niño: obras, simulacros y limpieza de desagües

Con la posibilidad de un período de lluvias más intenso asociado al fenómeno de El Niño, distintos municipios de Córdoba comenzaron a reforzar sus planes de prevención para reducir el riesgo de anegamientos e inundaciones. Las estrategias varían según las características de cada ciudad, pero tienen un objetivo común: llegar a la temporada estival con obras, protocolos y sistemas de respuesta preparados.

Mientras algunas localidades avanzan con infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua, otras priorizan la limpieza de canales, la coordinación entre organismos de emergencia y las campañas de concientización para los vecinos.

Monte Cristo apuesta a obras y centros de evacuación

En Monte Cristo, el municipio concentró los trabajos en el sistema de desagües de la ciudad. El intendente Daniel Haniewicz explicó que se realizó una limpieza integral de los canales y que, además, se ejecutó una intervención para mejorar el drenaje.

"Hemos limpiado todos los desagües, pero aparte tenemos un canal por donde sale todo el desagüe de la ciudad que terminaba en un campo, como un tapón. Avanzamos con los dueños de esos campos para prolongarlo y desviarlo hacia el cauce natural", señaló.

Según detalló, la obra implicó extender el canal más de 500 metros, además de nivelarlo y acondicionarlo para facilitar el escurrimiento del agua.

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El municipio también activó el trabajo conjunto con Defensa Civil y definió espacios para una eventual evacuación.

"Hemos determinado dos alternativas: un lugar de evacuación en la zona norte y otro en la zona sur, porque no sabemos dónde puede surgir una contingencia", explicó.

Haniewicz indicó además que solicitaron acelerar la construcción de lagunas de retención en distintos sectores y remarcó que la prevención también depende del compromiso ciudadano. "Hacemos mucho hincapié en que la gente no arroje basura en los canales. Eso termina tapando los desagües y perjudica a toda la ciudad".

Villa del Rosario organizó simulacros y protocolos

En Villa del Rosario, el municipio optó por fortalecer la coordinación entre todas las instituciones que podrían intervenir durante una emergencia.

El intendente Diego Carballo explicó que desde hace dos meses funciona una mesa de trabajo integrada por Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía, Hospital Provincial, centros de salud municipales, Cruz Roja, Guardia Local, Tránsito y radioaficionados.

"Venimos haciendo reuniones semanales y un trabajo de prevención. También realizamos simulacros ante una situación extraordinaria relacionada con El Niño, como lluvias intensas o fuertes vientos", afirmó.

El objetivo, explicó, fue definir con anticipación el rol que deberá cumplir cada organismo. "Después de los simulacros se dejó una hoja de trabajo para que cada institución sepa cómo actuar, siempre bajo la coordinación de Protección Civil".

Oncativo refuerza canales y trabaja con el sector rural

En Oncativo, el municipio puso el foco en la infraestructura existente y en la articulación con los productores agropecuarios ubicados aguas arriba de la ciudad.

El intendente Nicolás Filoni indicó que desde hace semanas avanzan con la limpieza de canales, bocas de tormenta y nuevos desagües, en coordinación con Defensa Civil.

"Estamos haciendo limpieza de canales, de bocas de tormenta, concientizando a los vecinos y ejecutando nuevos canales de desagüe en distintos sectores de la ciudad", explicó.

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Filoni aseguró que el objetivo es minimizar riesgos antes de la temporada de lluvias. "Siempre digo que nos estamos preparando para que no suceda".

"Los productores de la cuenca alta vienen realizando terrazas y microembalses que ayudan a que el agua de los campos no llegue de golpe a la ciudad. Ese trabajo articulado también forma parte de la prevención".

Además, buscó transmitir tranquilidad a los vecinos, especialmente por el recuerdo de la histórica inundación que afectó a la ciudad en 1991.

San Francisco proyecta una obra de más de $2.500 millones

En San Francisco, la respuesta pasa por una obra hidráulica de gran escala impulsada por el Gobierno provincial. La Provincia lanzó la licitación para ejecutar la readecuación y el ordenamiento del drenaje pluvial urbano en el sector norte de la ciudad, con un presupuesto oficial superior a 2.500 millones de pesos y un plazo de ejecución previsto de 90 días.

La intervención busca mejorar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales y reducir el impacto de las lluvias intensas en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano.

Unquillo intensifica la limpieza de arroyos

En Unquillo, el municipio reforzó durante las últimas semanas los operativos de limpieza y desobstrucción de arroyos y vados.

Las tareas se realizaron sobre el río Ceballos, el arroyo Saldán y el arroyo Cabana, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua durante las tormentas.

Además, se instaló una nueva valla de seguridad en el vado Las Mercedes para impedir el paso de vehículos cuando se registren crecidas, y se pidió a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública y cerca de los cursos de agua para prevenir obstrucciones.